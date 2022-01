Diretta Lucchese Imolese/ Streaming video tv: si riparte col recupero (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE IMOLESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lucchese Imolese, in diretta dallo Stadio Porta Elisa di Lucca, è il recupero in programma alle ore 18.00 oggi, martedì 18 gennaio 2022, che sancisce la ripartenza del girone B e dell’intero campionato di Serie C dopo la lunga sosta che ha sommato le festività natalizie e l’interruzione imposta per Covid dalla Lega Pro al suo campionato di riferimento. Si riparte dunque con la diretta di Lucchese Imolese, che proprio a causa dei contagi era stata una partita rinviata nell’ultimo turno disputato appena prima di Natale.

Per rinfrescarci la memoria ricordiamo che la Lucchese ha 25 punti in classifica e punta a consolidarsi in zona playoff, mentre l’Imolese (anche a causa del -2 di penalizzazione) ha 18 punti ed è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Sarà una partita particolare, dal momento che arriva dopo un mese di stop: la Lucchese è ferma al pareggio per 0-0 sul campo della Pistoiese di domenica 19 dicembre, stesso giorno in cui l’Imolese invece perse per 0-1 in casa contro il Pescara. Che cosa succederà in Lucchese Imolese?

DIRETTA LUCCHESE IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Imolese non sarà garantita, tuttavia ricordiamo che questo recupero – come tutte le partite dell’intero campionato di Serie C – sarà visibile in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE IMOLESE

Ci vuole grande cautela nel disegnare le probabili formazioni di Lucchese Imolese: basterebbe ricordare che siamo nel mezzo della sessione di calciomercato, con un occhio sempre alle positività al Covid e al termine di uno stop di ben un mese dall’ultima partita giocata, dunque anche agli allenatori dovranno valutare con grande attenzione quali giocatori mandare in campo dal primo minuto.

Per la Lucchese di Guido Pagliuca possiamo disegnare il 4-3-1-2 come modulo di riferimento, nel quale ipotizziamo che in attacco possano trovare posto Fedato a sostegno delle due punte Babbi e Semprini. Quanto agli ospiti dell’Imolese, allenati da Gaetano Fontana, si potrebbe invece ipotizzare un simile modulo 4-3-3, nel quale il tridente potrebbe vedere De Sario centravanti tra le due ali Padovan e Turchetta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lucchese Imolese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Imolese.

