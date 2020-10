Diretta/ Lucchese Juventus U23 (Serie C) streaming video tv: in acque agitate

DIRETTA LUCCHESE JUVENTUS U23: TOSCANI A PEZZI

Lucchese Juventus U23, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Squadre in acque agitate in questo avvio di campionato, soprattutto la Lucchese che nel turno infrasettimanale ha incassato la sua quinta sconfitta consecutiva. 0-3 sul campo della Pro Patria e rossoneri toscani ora ultimi in classifica da soli nel girone, con un solo punto nel carniere. La Juventus U23 ha disputato finora solo quattro partite rispetto alle sei della maggioranza delle altre squadre nel raggruppamento, ma mercoledì è stata costretta a digerire un ko nel derby piemontese contro la Pro Vercelli (che con questo successo si è presa la testa della classifica) che ha frenato sicuramente il cammino degli uomini di Zauli, costretti in queste prime giornate a fare i conti con numerose assenze, tra i problemi derivanti dall’emergenza coronavirus e i diversi giovani di cui Pirlo ha avuto bisogno in prima squadra.

DIRETTA LUCCHESE JUVENTUS U23 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Lucchese Juventus U23, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni di Lucchese Juventus U23, sfida che andrà in scena presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Francesco Monaco con un 3-5-2: Coletta, Papini, De Vito, Benassi; Nannelli, Meucci, Cruciani, Lionetti, Adamoli; Scalzi, Moreo. Gli ospiti guidati in panchina da Lamberto Zauli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Israel; Delli Carri, Alcibiade, Coccolo; Di Pardo, Leone, Ranocchia, Correia; Mosti, Tongya; Marques.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Lucchese Juventus U23 secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa toscani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,65, mentre poi si sale già a quota 2,85 per il segno X in caso di pareggio e fino a 2,80 volte la posta in palio in caso di successo dei giovani bianconeri per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA