DIRETTA/ Lucchese Juventus Under 23 streaming video tv: sono sei i precedenti (6 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA LUCCHESE JUVENTUS UNDER 23: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Lucchese Juventus U23 raccontiamo una partita che si gioca per la sesta volta: il contesto è chiaramente quello di Serie C, ma vale la pena ricordare che qui al Porta Elisa le due squadre si sono affrontate soltanto otto giorni fa negli ottavi di Coppa Italia (quella di categoria) con vittoria della Lucchese ai tempi supplementari, con ribaltone e 3-2 finale. La curiosità è legata al fatto che anche l’altra vittoria toscana era arrivata con un 3-2, nel primo incrocio di sempre che è quello dell’ottobre 2018: quel giorno avevano segnato Gianmarco De Feo (doppietta) e Lorenzo Sorrentino su rigore, per i bianconeri reti di Grigoris Kastanos e Stephy Mavididi.

Abbiamo poi un pareggio nel febbraio 2021 sul campo della Juventus U23 (dunque al Moccagatta), la seconda squadra della Vecchia Signora ha invece vinto per 1-0 le partite del febbraio 2019 e dell’ottobre 2020. Quest’ultima rappresenta un successo al Porta Elisa, fino a oggi l’unico raccolto in trasferta dalla Juventus U23: il gol decisivo era stato in realtà un autogol, di Daniele Solcia proprio alla fine del primo tempo, al 90’ la Juventus U23 era rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Félix Correia. (agg. di Claudio Franceschini)

LUCCHESE JUVENTUS UNDER 23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lucchese Juventus Under 23 sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Lucchese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LUCCHESE JUVENTUS UNDER 23: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lucchese Juventus Under 23, in diretta mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. In Toscana in palio punti pesanti in chiave salvezza: i rossoneri padroni di casa, infatti, stazionano appena fuori dalla zona play-out con 17 punti, a seguito del derby pareggiato contro l’Arezzo. I bianconeri, invece, occupano la terzultima posizione dopo aver perso contro la capolista Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE JUVENTUS UNDER 23

In attesa di scoprire chi vincerà i classici ballottaggi della vigilia, è il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Lucchese Juventus Under 23. Partiamo dai toscani che per questa gara dovranno fare a meno dello squalificato Benassai. Mister Gorgone, inoltre, dovrà valutare le condizioni di Guadagni, non al meglio dopo il derby contro l’Arezzo. Per i piemontesi ospiti, invece, solito 3-5-2 con Guerra e Anghelè nel reparto offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A corredo della diretta Lucchese Juventus Under 23, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’ottava giornata di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra rossonera ha un valore che corrisponde a 2,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,15 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione bianconera – vi farebbe guadagnare 3,45 volte l’importo investito con questo bookmaker.

