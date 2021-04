Diretta Lucchese Lecco/ Streaming video tv: destini già scritti? (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE LECCO: SORTI ORMAI SEGNATE

Lucchese Lecco, partita diretta dal signor Marco Acanfora, va in scena alle ore 15:00 di domenica 25 aprile e rientra nel programma della 37^ giornata di Serie C 2020-2021. È la penultima giornata del girone A, e le due squadre sono ormai certe del loro destino o quasi: infatti il Lecco sa che giocherà i playoff, ha sfiorato (ma solo virtualmente) il sogno promozione ma è già contentissimo dell’ottimo passo che gli ha permesso di prendersi gli spareggi per andare in Serie B, un risultato certamente inaspettato alla vigilia.

Per quanto riguarda la Lucchese, i rossoneri sarebbero in Serie D senza la penalizzazione del Livorno; avendo perso contro la Carrarese devono ancora provare a evitare la retrocessione diretta e passare almeno dai playout, che però non saranno affatto semplici da affrontare visto come sono andate le cose in stagione. Aspettando che la diretta di Lucchese Lecco prenda il via, proviamo adesso a fare qualche analisi sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LUCCHESE LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Lecco potrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare: è stata la grande novità della stagione, con apertura ai clienti del pacchetto Calcio. In alternativa, naturalmente, resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports che da anni fornisce le partite di Serie C in diretta streaming video: gli abbonati potranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire il match, che potrà anche essere acquistato singolarmente ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE LECCO

In carica da 12 giorni, Oliviero Di Stefano non potrà utilizzare Maikol Benassi in Lucchese Lecco: il suo posto al centro della difesa lo prenderà Dumancic, che sarà uno dei due centrali con Dalla Bernardina e Panariello a protezione di Pozzer. I due esterni saranno prevalentemente difensivi, ma Eros Pellegrini e Maestrelli accompagneranno anche un centrocampo nel quale ad agire dovrebbero essere Cruciani, Meucci e Sbrissa. Davanti, Panati reclama una maglia: potrebbe strapparla a Tomi Petrovic, con la conferma di Flavio Bianchi. Gaetano D’Agostino sceglie come sempre il 3-4-3, con Capogna pronto a tornare titolare al centro di un attacco che sarà completato da Emmausso e Iocolano, mentre a centrocampo Filippo Lora e Matteo Marotta agiranno come centrali a protezione della difesa, avendo nei due esterni Masini e Capoferri gli elementi che dovranno portare la trazione offensiva. Celjak comanda la difesa con Marzorati e Merli Sala a dargli una mano, in porta dovrebbe esserci ancora Borsellini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico ufficiale su Lucchese Lecco possiamo avvalerci delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ad averle emesse: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 3,10 volte la puntata, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,05 la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 2,35 volte quanto avrete messo sul piatto.



