Diretta Lucchese Livorno/ Streaming video tv: derby infuocato (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE LIVORNO: PUNTI PESANTI!

Lucchese Livorno, in diretta dallo stadio Porta Elisa di Lucca, è il delicatissimo derby toscano che andrà in scena alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 11 aprile 2021, per la trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2020-2021.

Basta dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza della posta in palio nella diretta di Lucchese Livorno: i rossoneri padroni di casa sono penultimi con 27 punti, tre lunghezze di margine sugli ospiti labronici, fanalino di coda a quota 24 anche a causa del pesante -8 di penalizzazione.

Il Livorno dunque sul campo avrebbe fatto meglio finora e sta sicuramente bene, come dimostra il pirotecnico 5-0 in un altro derby toscano con la Pistoiese di settimana scorsa che ha rilanciato le speranze dei ragazzi di mister Amelia di raggiungere almeno i playout a discapito proprio di una tra la Pistoiese e la Lucchese, che comunque nella scorsa giornata ha raccolto un buon pareggio a Piacenza. Lopez deve dunque rintuzzare l’assalto dell’inseguitrice: come finirà questo attesissimo derby Lucchese Livorno?

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE LIVORNO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Lucchese Livorno. I padroni di casa rossoneri di mister Lopez potrebbero proporre il seguente 4-3-1-2: in porta Pozzer; davanti a lui la difesa a quattro formata da Pellegrini, Panariello, Benassi e Maestrelli; a centrocampo il terzetto composto da Panati, Meucci e Sbrissa ed infine il reparto offensivo con il trequartista Nannelli alle spalle dei due attaccanti Bianchi e Marcheggiani. Per il Livorno di mister Amelia il modulo di riferimento è il 3-5-2, con questi possibili titolari: in porta Neri e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Marie Sainte, Blondett e Sosa; nel folto centrocampo a cinque possiamo invece schierare Parisi, Bussaglia, Mazzarani, Castellano e Gemignani; infine la coppia d’attacco con Dubickas e Braken possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Lucchese Livorno in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono leggermente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,05 sia in caso di segno X per il pareggio sia in caso di segno 2 per la vittoria del Livorno.



