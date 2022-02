DIRETTA LUCCHESE MODENA/ Video streaming tv: al Porta Elisa non si gioca da 22 anni

DIRETTA LUCCHESE MODENA: I TESTA A TESTA

La storia di Lucchese Modena è particolarmente interessante, anche se parecchio diluita nel tempo. Per esempio, negli anni Novanta questa partita è stata abbastanza frequente in Serie B ma poi, dopo la stagione 1993-1994, le due squadre si sono affrontate in Serie C nell’annata a cavallo tra i due millenni e poi ancora in quella seguente, ma dal 2001 non si scontravano più. Il Modena ha vinto le ultime tre partite, e non perde da quattro: al Porta Elisa la Lucchese ha festeggiato per l’ultima volta nel novembre 1999, a segno Federico Bettoni e Roberto Colacone (rigore) per quella che ancora oggi rimane l’ultima vittoria timbrata dalla squadra rossonera.

Risale invece all’ottobre 2000 l’ultima volta in cui il Modena ha vinto sul campo della Lucchese, anche l’ultima partita che in assoluto è stata disputata al Porta Elisa: il gol, dal dischetto, lo aveva segnato Vito Grieco che recentemente abbiamo visto sulla panchina della Pro Vercelli proprio in Serie C, e che invece in questa stagione è tornato a occuparsi di Primavera allenando il Lecce nel campionato 1. (agg. di Claudio Franceschini)

LUCCHESE MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Lucchese Modena di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LUCCHESE MODENA: CANARINI LANCIATI IN TESTA

Lucchese Modena, in diretta domenica 13 febbraio alle ore 17:30 dallo stadio Porta Elisa di Lucca, è valida per la ventiseiesima giornata del girone B di Serie C 2021-2022. Le pantere sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Teramo, gara terminata con il punteggio di 1-0. La squadra di Guido Pagliuca non ha mai vinto nel 2022, infatti nelle ultime cinque giornate ha pareggiato tre volte e perso due. La Lucchese occupa la dodicesima posizione con 28 punti.

Il Modena arriva alla sfida di Lucca, dopo la vittoria casalinga conseguita contro il Cesena, gara terminata con il punteggio di 1-0. Grazie a questo risultato, la squadra allenata da Attilio Tesser ha superato in classifica la Reggiana, portandosi al comando del girone B con 58 punti. I canarini sono in un ottimo periodo di forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate. Nella gara di andata disputata lo scorso settembre, il Modena si è imposto sulla Lucchese con il punteggio di 2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LUCCHESE MODENA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lucchese Modena, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del girone B di Serie C. Guido Pagliuca, tecnico dei padroni di casa, dovrebbe optare per il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare della Lucchese: Coletta, Corsinelli, Bachini, Nannini, Visconti; Frigerio, Collodel, Babbi; Belloni; Nanni, Semprini.

Attilio Tesser, allenatore del Modena, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-2-1. A guidare l’attacco dovrebbe esserci Longo, con Giovannini e Tremolada a supportarlo. Ecco la probabile formazione dei canarini, in vista della trasferta di Lucca: Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Di Paola, Armellino; Giovannini, Tremolada; Longo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Lucchese Modena di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Non sono favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Lucchese, abbinata al segno 1, quotata a 3.60. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con il segno X è proposto a 3.20. Favorito il Modena per la vittoria, con il segno 2, quotato 2.05.

