Diretta Lucchese Olbia/ Streaming video tv: delicata sfida per la salvezza (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE OLBIA: PUNTI PESANTI

Lucchese Olbia, che sarà diretta dal signor Davide Moriconi, si gioca alle ore 16:30 di sabato 27 febbraio: appuntamento importante al Porta Elisa nella 27^ giornata del girone A per la Serie C 2020-2021, perché stiamo parlando di una sfida diretta per la salvezza. I toscani restano penultimi in classifica e, al netto della penalizzazione del Livorno, sono la squadra che ha fatto peggio sul campo ma che ha comunque battuto un colpo importante nell’ultimo turno, mostrando di essere viva con il pareggio contro la Juventus U23.

A proposito di segnali positivi, è stato addirittura clamoroso quello dell’Olbia: nel recupero della 23^ giornata gli isolani hanno rifilato una manita alla Pro Sesto e adesso, pur se si trovano ancora in zona playout, guardano ai prossimi impegni con maggiore serenità. Noi invece vedremo quello che succederà nella diretta di Lucchese Olbia, ma mentre aspettiamo possiamo fare una rapida valutazione su quelli che saranno i temi principali della partita del Porta Elisa, iniziando come sempre dalla lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA LUCCHESE OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Olbia non è una di quelle che per questa giornata di Serie C saranno trasmesse, come da grande novità della stagione, sui canali della nostra televisione. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE OLBIA

In Lucchese Olbia Giovanni Lopez punterà sul 4-4-2 e, verosimilmente, sullo stesso 11 che ha pareggiato al Moccagatta. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da Kosovan, pronto a sostituire Zennaro in mezzo al campo facendo coppia con Meucci; vedremo poi una difesa con Solcia e Panariello a protezione di Biggeri, sugli esterni bassi correranno Eros Pellegrini e Adamoli che avranno davanti a loro, rispettivamente, Nannelli e Panati. Il tandem offensivo lo formeranno Flavio Bianchi, 8 gol nel suo campionato, e Tomi Petrovic. Maxi Canzi ritrova King Udoh dopo la squalifica, ma i 5 gol messi insieme da Cocco e Ragatzu spingono verso la panchina l’attaccante nigeriano; Doratiotto e Marigosu insidiano la maglia di Giandonato sulla trequarti, in mezzo dovrebbe tornare Pennington che affiancherà due tra Lella, Ladinetti e Biancu mentre a comporre la linea difensiva saranno i terzini Altare e Cadili e i centrali La Rosa e Emerson, con Tornaghi che proteggerà la porta degli isolani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Lucchese Olbia possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 2,50 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 3,00 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 2,90 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



