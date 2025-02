DIRETTA LUCCHESE PERUGIA, PER NON SPROFONDARE

La diretta Lucchese Perugia sarà il posticipo della ventisettesima giornata del girone B di Serie C, e metterà in palio punti pesantissimi nella corsa per evitare i playout. Il Perugia arriva alla sfida al quattordicesimo posto con 29 punti, appena tre lunghezze sopra la zona pericolosa rappresentata dalla zona play out. Zona calda dove c’è proprio la Lucchese, attualmente sedicesima in classifica con 26 punti. I toscani hanno perciò bisogno di una vittoria per agganciare gli umbri e rilanciarsi.

La Lucchese ha una delle difese più fragili del girone, con 42 reti subite, ma nell’ultimo turno hanno ritrovato fiducia grazie a un’importante vittoria per 2-0 contro il Milan Futuro di Daniele Bonera. Il Perugia, invece, è a secco di successi dal 10 gennaio, quando superò il Carpi in casa per 1-0, da allora per il grifone sono arrivate due sconfitte e due pareggi. Inoltre lontano dal Curi non vince da ben otto gare. Bisogna invertire la marcia per sperare nella salvezza. All’andata, gli umbri si imposero con un netto 4-0 grazie alle reti di Lisi, Ricci, Di Maggio e Mezzoni.

DIRETTA LUCCHESE PERUGIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lucchese Perugia sarà il posticipo di questa ventisettesima giornata di Serie C e andrà in onda lunedì 17 febbraio 2025 alle ore 20:30 in diretta su Sky Sport. Il match sarà accessibile inoltre anche in streaming su NOW e sull’app Sky Go su PC, smartphone e tablet.

LUCCHESE PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Lucchese si schiererà con il 3-5-2 affidando la difesa a Gasbarro, Gucher e Sabbione, con Coletta tra i pali. Sugli esterni agiranno Gemignani e Antoni, mentre il centrocampo sarà affidato a Catanese, Tumbarello e Visconti. In attacco, il duo Saporiti-Magnaghi avrà il compito di insidiare la difesa avversaria.

Gli ospiti, invece, risponderanno con un 4-2-3-1 con Gemello in porta e una difesa formata da Mezzoni, Angella, Dell’Orco e Giraudo. In mediana spazio a Giunti e Broh, mentre il trio di trequartisti Cisco, Di Maggio e Matos supporterà Montevago, scelto come unica punta.

DIRETTA LUCCHESE PERUGIA, LE QUOTE

Secondo i principali siti di scommesse per la diretta Perugia Lucchese gli umbri sono favoriti nonostante giochino in trasferta con una quota di 2.10, mentre la Lucchese viene data a 3.00 vista la peggiore posizione in classifica. Il pareggio si attesta infine a 3.00.