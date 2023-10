DIRETTA/ Lucchese Pescara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA LUCCHESE PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Lucchese Pescara vede due formazioni che si schierano rispettivamente al settimo e terzo posto in classifica. Una grande sfida tra due formazioni che hanno iniziato benissimo il proprio campionato. Prima di iniziare la sfida vi proponiamo alcune statistiche interessanti in attesa del match. Padroni di casa che hanno giocato 7 partite delle 8 previste in campionato, collezionando 12 punti di cui solo 5 all’interno delle proprie mura. I migliori marcatori della formazione rossonera risultano essere a quota due gol Rizzo Pinna e Guadagni.

Il dato migliore dei padroni di casa è sicuramente quello difensivo, avendo subito appena 5 gol in campionato, risultando essere la seconda difesa meno battuta. Pescara che si trova invece al terzo posto in classifica con ben 17 punti, 5 in più degli avversari. I gol realizzati sono 14 e il miglior marcatore risulta essere l’estone Tunjov con 3 centri. A quota due gol ben tre calciatori: Cuppone, De Marco e Cangiano. L’andamento in trasferta del Pescara li proietta al quinto posto con 7 punti collezionati dei 12 disponibili. (Marco Genduso)

LUCCHESE PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Pescara viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LUCCHESE PESCARA: ROSSONERI A SECCO DI VITTORIE DA DUE TURNI

Lucchese Pescara sarà in diretta dallo stadio “Porta Elisa” di Lucca alle ore 18:30 di domenica 22 ottobre: siamo nel girone B di Serie C e si affrontano due squadre che stanno disputando un buon torneo. I rossoneri, infatti, hanno ottenuto dodici punti in sette gare disputate. Dopo la sconfitta contro la Torres e il pareggio con la Spal in casa toscana c’è tutta l’intenzione di tornare a vincere. Gli abruzzesi, invece, stazionano a quota diciassette punti in otto partite che valgono al terza posizione in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PESCARA

La diretta tra Lucchese e Pescara, in programma domenica 22 ottobre allo stadio “Porta Elisa” di Lucca, vedrà i due allenatori chiamati alle solite scelte di formazione. In casa rossonera mister Giorgio Gorgone si affiderà ai suoi giovani terribili: a centrocampo Cangianiello affiancherà Gucher mentre in difesa agiranno Visconti e Alagna sulle corsie laterali. Per mister Zdenek Zeman, invece, tridente offensivo composto da Cangiano, Cuppone e Merola.

LUCCHESE PESCARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Lucchese Pescara danno per favorita la squadra abruzzese con il segno 2 proposto a 2.35. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei toscani è dato a 2.90 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

