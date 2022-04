Diretta Lucchese Pescara/ Streaming video tv: rossoneri puntano i play-off (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE PESCARA: OSPITI LEGGERMENTE FAVORITI

La diretta di Lucchese Pescara è in programma domenica 3 aprile 2022 a partire dalle ore 14.30: allo Stadio Porta Elisa andrà in scena uno scontro diretto in zona play-off. I padroni di casa, in realtà, non hanno ancora raggiunto quell’area della classifica, dato che si trovano all’undicesimo posto a quota 41 insieme a Vis Pesaro e Pontedera. Gli ospiti, invece, attualmente occupano il quinto posto, ma ambiscono a migliorare il piazzamento in vista della prossima fase del campionato di Serie C.

Le due squadre, in occasione della trentacinquesima giornata, avranno dunque importanti motivazioni per portare a casa punti. I rossoneri, d’altronde, mancano una vittoria da tre turni: negli ultimi hanno ottenuto i pareggi contro Gubbio e Siena, che gli hanno fatto perdere terreno sulle dirette contendenti. Lo stesso è accaduto ai Delfini, che hanno conquistato solo un punto contro Teramo e Pontedera. Entrambe, per questo motivo, sono a caccia di un successo.

DIRETTA LUCCHESE PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Lucchese Pescara non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Pescara probabilmente risentiranno di qualche cambio rispetto alle scorse partite, dato che entrambe le squadre hanno mancato la vittoria. I padroni di casa hanno tutti a disposizione e dovrebbero schierarsi con il consueto 4-3-1-2: Coletta; Nannini, Bachini, Bellich, Corsinelli; Collodel, Minala, Frigerio; Visconti; Ruggiero, Belloni. Gli ospiti invece dovranno fare a meno dello squalificato Pompetti. Il loro consueto 4-3-3 dovrebbe dunque per l’occasione trasformarsi in un 4-2-3-1 così strutturato: Sorrentino; Veroli, Ingrosso, Illanes Minucci, Cancellotti; Pontisso, De Risio; Rauti, Clemenza, Zappella; Cernigoi.

QUOTE LUCCHESE PESCARA

Le quote della diretta Lucchese Pescara, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i Delfini. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 3,00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, invece, è fissato a 2,30. Il pareggio, con il segno X, è infine quotato a 3,15.











