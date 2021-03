Diretta/ Lucchese Pontedera (Serie C) streaming video tv: tra salvezza e play off

DIRETTA LUCCHESE PONTEDERA: SFIDA CHE CONTA PARECCHIO

Lucchese Pontedera, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida in bilico tra salvezza e play off: sul campo dell’Albinoleffe mercoledì scorso la Lucchese ha ottenuto il suo terzo pareggio consecutivo e dopo molte settimane di attesa si è affrancata dall’ultimo posto, lasciando di una lunghezza indietro il Livorno battuto in casa dall’Albinoleffe. La corsa per evitare la retrocessione diretta appare aperta, considerando che la Giana Erminio terzultima è distante 2 lunghezze. Il Pontedera invece resta ottavo in linea di galleggiamento rispetto alla zona play off, dopo lo scivolone di Grosseto per la squadra allenata da Ivan Maraia è stato importante riuscire a rialzare la testa, vincendo contro la Pistoiese. Troppi alti e bassi per i granata ma la squadra sembra essersi ripresa rispetto ad un inizio di stagione intenso, dimostrando di potersi sicuramente ricavare un posto nella post season di fine stagione.

DIRETTA LUCCHESE PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Pontedera non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PONTEDERA

Le probabili formazioni della sfida tra Lucchese e Pontedera presso lo stadio Porta Elisa. I padroni di casa allenati da Giovanni Lopez scenderanno in campo con un 5-3-2 e questo undici titolare: Biggeri, Pellegrini, Benassi, Maestrelli, Dalla Bernardina, Adamoli; Panati, Meucci, Nannelli; Petrovic, Bianchi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Maraia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Sarri; Risaliti, Piana, Matteucci; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Magrassi, Semprini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Lucchese e Pontedera, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.15 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA