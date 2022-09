DIRETTA/ Lucchese Pontedera video streaming tv: la storia del derby toscano

DIRETTA LUCCHESE PONTEDERA: TESTA A TESTA STORICO

La diretta di Lucchese Pontedera che chiuderà la giornata numero 3 di Serie C relativamente al girone B. Le due squadre, difatti, giocano alle ore 21:00 a differenza di tutti gli altri incontri alle ore 18:00. Lucchese Pontedera che si sono affrontate ben 15 volte, la prima nel 2014. Il primo scontro venne vinto dalla Lucchese per 1-0 con il Pontedera che rispose con un 2-0 per la sua prima vittoria nel 2015. Due vittorie successive per il Pontedera per 1-2 e 3-1, con tanti gol e spettacolo in campo fino alla vittoria, nel quinto match della storia, per la Lucchese per 2-4. Vittoria in trasferta della Lucchese, alla quale risponde, invece, quella del Pontedera vincendo di misura 0-1.

Soltanto un gol anche nei due scontri dopo che videro trionfare Lucchese prima e Pontedera dopo, interrotti poi da un pirotecnico 3-2 per la formazione quest’oggi in trasferta. Lo spettacolo ed i gol sono di casa per questa sfida che, difatti, dopo il 3-2 precedente migliora ancora in zona gol con il 3-3 in casa del Pontedera. Dopo il pareggio quattro vittorie consecutive per 1-0, 0-1, 2-1 e 2-3 per la Lucchese che nell’ultimo incontro, invece, è costretta a capitolare con la sconfitta interna per 1-2. Lo score al momento recita: 7 vittorie Lucchese, 1 solo pari e 7 vittorie Pontedera. (Aggiunto da Marco Genduso).

LUCCHESE PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ALTA TENSIONE!

Lucchese Pontedera, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C. Derby toscano in notturna con la Lucchese che arriva all’appuntamento reduce da una bella vittoria, con un tris rifilato in casa all’Imolese, con i rossoneri che avevano però iniziato il loro cammino in campionato con una sconfitta, perdendo 2-1 sul campo della Reggiana.

Il Pontedera si è fatto sorprendere in trasferta sul campo dell’Olbia alla prima di campionato, per poi tornare a fare punti alla prima in casa contro l’Ancona, un 2-2 ottenuto in rimonta con i gol di Cioffi e Fantacci, visto che i marchigiani avevano chiuso avanti 0-2 la prima frazione di gioco. Il 20 febbraio scorso il Pontedera ha vinto 1-2 l’ultimo precedente in casa dei rossoneri, che hanno battuto i granata per l’ultima volta tra le mura amiche con il 2-1 del 7 marzo 2021.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Benassai, Tiritiello, Merletti, Visconti; Di Quinzio, Franco, Mastalli; Bruzzanti, Romero, Bianchimano. Risponderà il Pontedera allenato da Pasquale Catalano con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Catalano, Siano, Shiba, Bonfanti, Pretato, Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio, Fantacci, Cioffi, Petrovi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











