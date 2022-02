Diretta/ Lucchese Pontedera streaming video tv: derby toscano (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE PONTEDERA: ALTA TENSIONE!

Lucchese Pontedera, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Derby toscano tra due squadre divise in classifica da un solo punto, 29 per la Lucchese e 30 per il Pontedera. Dopo un grande girone d’andata i rossoneri hanno rallentato di molto il ritmo nelle ultime settimane, ancora una sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Vis Pesaro e sono diventate ben 11 di fila le partite senza vittorie.

Diretta/ Vis Pesaro Lucchese (risultato finale 2-1): festa marchigiana

Il Pontedera continua a faticare nel cambiare passo e provare a proporsi in zona play off. Per la squadra allenata da Maraia un poco esaltante pari a reti bianche nell’ultimo impegno casalingo contro il Gubbio. All’andata il match è stato invece ricco di gol e di emozioni, con la Lucchese che ha fatto bottino pieno allo stadio Mannucci vincendo 2-3. Rossoneri vincenti 2-1 anche nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato a Lucca il 7 marzo 2021, il Pontedera non vince al Porta Elisa dallo 0-1 del 19 febbraio 2017.

DIRETTA/ Pontedera Gubbio risultato finale 0-0: un punto a testa

DIRETTA LUCCHESE PONTEDERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Lucchese Pontedera di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Pontedera, match che andrà in scena al Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Corsinelli, Bellich, Baldan, Nannini; Frigerio, Minala, Brandi; Belloni; Nanni, Semprini. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Sposito; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Perretta, Regoli, Barba, Foglia, Milani; Benedetti; Magnaghi.

DIRETTA/ Lucchese Modena (risultato 0-0) streaming video tv: termina a reti inviolate

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA