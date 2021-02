Diretta/ Lucchese Pro Patria (Serie C) streaming video e tv: tra salvezza e play off

DIRETTA LUCCHESE PRO PATRIA: OSPITI VENGONO DA 10 RISULTATI UTILI…

Lucchese Pro Patria, in diretta mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Porta Elisa, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Confronto tra ambizioni di salvezza e di play off, i rossoneri restano ultimi in classifica nonostante gli sforzi delle ultime settimane, l’ultimo ko contro il Como primo della classe era forse preventivabile sulla carta ma la squadra allenata da Lopez sta dimostrando di poter lottare per giocarsi almeno la permanenza in Serie C tramite i play off. Dall’altra parte la Pro Patria settima in classifica ha confermato tutta la sua solidità fermando sul pari a reti bianche l’altra capolista Renate, che ha dovuto lasciare 2 punti di vantaggio al Como in vetta proprio a causa del pareggio a Busto Arsizio. La squadra allenata da Javorcic non perde dalla trasferta in casa della Juventus U23 dello scorso 6 dicembre ed ha messo in fila 10 risultati utili consecutivi, mostrandosi tra le squadre più continue del girone A.

DIRETTA LUCCHESE PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Pro Patria non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PRO PATRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Lucchese e Pro Patria allo stadio Porta Elisa. I padroni di casa allenati da Giovanni Lopez scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Biggeri, Pellegrini, Benassi, Panariello, Adamoli; Nannelli, Sbrissa, Zennro, Panati; Petrovic, Bianchi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Javorcic con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Greco; Saporetti, Boffelli, Gatti; Cottarelli, Nicco, Bertoni, Galli, Pizzul; Latte Lath, Parker.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lucchese Pro Patria: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.00 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.35 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.

