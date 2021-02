Diretta/ Lucchese Pro Vercelli (Serie C) streaming video e tv: è quasi testacoda

DIRETTA LUCCHESE PRO VERCELLI: OSPITI FAVORITI!

Lucchese Pro Vercelli, in diretta domenica 7 febbraio 2021 alle ore 17.30 dallo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone A. E’ quasi testacoda tra i rossoneri ultimi in classifica e la Pro Vercelli terza, assestatasi in classifica appena alle spalle del duo di testa composto da Como e Renate, che si sta alternando in vetta da alcune settimane.

Proprio contro il Renate i bianchi piemontesi hanno ottenuto un 3-0 molto importante, riprendendosi il terzo posto in classifica piazzando il sorpasso sull’Alessandria. Dall’altra parte la Lucchese dopo una risalita a tratti anche sorprendente ha frenato subendo due sconfitte consecutive contro Novara e Grosseto. Due ko che hanno messo in evidenza il calo fisiologico della squadra, che ha forse pagato lo sforzo di riagganciarsi alla zona che può valere la salvezza. I rossoneri restano ultimi con le dirette concorrenti per la salvezza ancora a tiro, ma ai ragazzi di Lopez servirà una svolta in un momento difficile per evitare di ritrovarsi di nuovo staccati nella graduatoria.

DIRETTA LUCCHESE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Pro Vercelli non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della sfida tra Lucchese e Pro Vercelli presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa allenati da Giovanni Lopez scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Biggeri; Solcia, De Vito, Dumancic; Papini, Nannelli, Meucci, Panati, Zennaro; Marcheggiani, Petrovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Modesto con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Saro; Auriletto, Masi, Hristov; Iezzi, Nielsen, Emmanuello, Gatto; Della Morte, Comi, Zerbin.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lucchese Pro Vercelli: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.55 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.05 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.20 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA