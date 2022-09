Diretta Lucchese Rimini/ Streaming video tv: romagnoli a caccia del tris! (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE RIMINI: ROMAGNOLI ISPIRATI!

Lucchese Rimini, che sarà diretta dal signor Mauro Gangi, va in scena alle ore 17:30 di sabato 24 settembre presso lo stadio Porta Elisa: siamo nella 5^ giornata del girone B di Serie C 2022-2023, e stanno in particolare facendo benissimo i romagnoli. Il Rimini era partito con il freno a mano un po’ tirato, ma poi ha cambiato passo: ha vinto addirittura a Chiavari contro l’Entella e poi ha replicato con un bel 3-0 sull’Olbia, dunque passo decisamente positivo e porta inviolata nelle ultime due, adesso si può alzare l’asticella per una neopromossa che comunque punta innanzitutto a una salvezza tranquilla.

La Lucchese invece ha racimolato solo 4 punti, e per adesso non sta replicando quanto di buono fatto vedere l’anno scorso: dopo il pareggio interno contro il Pontedera i toscani sono caduti sul campo del Fiorenzuola, serve riscatto immediato per evitare di arsi assorbire in zone di classifica complicate che potrebbero rendere necessaria una rincorsa. Ora staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Lucchese Rimini; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo anche valutare le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LUCCHESE RIMINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Rimini non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: su Sky Sport 251 (disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, oppure on domand) va in onda Diretta Gol Serie C, con gli aggiornamenti in tempo reale e le immagini da tutti i campi coinvolti. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione di Lucchese Rimini sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE RIMINI

L’esperto Ivan Maraia affronta la diretta Lucchese Rimini con il 3-5-2: in difesa si pensa a Maddaloni o Benassai per prendere il posto di Quirini (con la conferma di Bachini e Tiritiello), in porta andrà Cucchietti mentre sulle corsie laterali, all’altezza del centrocampo, agiranno Alagna e Visconti, quest’ultimo però insidiato da Bruzzaniti che darebbe maggiore spinta all’azione. In mezzo al campo D’Alena e soprattutto Mastalli sono buone alternative a Tumbarello e Franco, con Di Quinzio che dovrebbe essere confermato; davanti invece c’è Bianchimano che potrebbe prendere il posto di Niccolò Romero o Semprini, attenzione anche alla soluzione Ravasio.

Non dovrebbe cambiare il Rimini, con Marco Gaburro orientato agli 11 di domenica scorsa: nel suo 4-3-3 vedremo quindi Zaccagno protetto dai due centrali difensivi Pietrangeli e Panelli, con Laverone e Regini che spingeranno sulle fasce laterali. A centrocampo Pasa sarà l’incaricato di dare ordine e geometrie alla manovra, mentre Tonelli e Delcarro lo affiancheranno partendo dalle mezzali. Nel tridente offensivo i nomi sono di lusso: Santini e Vano sono i giocatori che hanno segnato i tre gol all’Olbia (doppietta per il primo, che parte largo da destra), a completare il reparto dovrebbe essere ancora una volta Sereni.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Lucchese Rimini ci viene raccontato dalle quote fornite dall’agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte l’importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno della squadra ospite, con questo bookmaker, ha un valore pari a 3,15 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.











