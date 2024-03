DIRETTA/ Lucchese Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (3 marzo 2024)

DIRETTA LUCCHESE RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida Lucchese Rimini sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più inerenti al match. Padroni di casa che si ritrovano al quattordicesimo posto con 32 punti raccolti in 28 giornate di campionato. Le reti realizzate sono 24 mentre 10 in più quelle subite che certificano come la fase difensiva sia la problematica maggiore della squadra. Restando in tema marcatori il miglior realizzatore risulta essere l’ex calciatore di Atalanta, Inter e Palermo Andrea Rizzo Pinna, con 8 reti.

Rimanendo sempre in tema marcatori ma proiettandoci sul Rimini, non si può non parlare dell’attaccante Claudio Morra. Per lui 15 reti in campionato che lo proiettano al secondo posto della classifica cannonieri alle spalle soltanto di Shpendi. I punti della squadra ospite sono 38 con 36 gol fatti e 37 subiti, una vittoria oggi potrebbe significare superare, nella misura in cui il ponte della non riuscisse a vincere, proprio quest’ultimi approdando al settimo posto. (Marco Genduso)

LUCCHESE RIMINI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lucchese Rimini sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Lucchese Rimini sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LUCCHESE RIMINI, DOPPIA ELIMINAZIONE IN COPPA

La diretta Lucchese Rimini, in programma domenica 3 marzo alle ore 14:00, racconta della 29esima giornata di Serie C Girone B. I rossoneri non stanno vivendo un bel periodo, dato che l’ultima vittoria è datata 4 febbraio nel match contro la Spal. Da quel giorno sono arrivate tre sconfitte e due pareggi tra cui l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C contro il Padova.

Anche il Rimini è reduce da un ko in Coppa, quello esterno sul campo del Catania nell’altra semifinale di ritorno che è valso la finale ai siciliani, ma in campionato è tutt’altra musica. I biancorossi hanno vinto le ultime tre rispettivamente 4-1 con la Recanatese, 3-1 con il Pontedera e sempre 3-1 contro l’Ancona.

LUCCHESE RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Rimini vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Coletta, difesa a tre con Sabbione, Tiritiello e Benassai. A centrocampo spazio a Quirini, Tumbarello, Cangianiello e Visconti. In attacco Disanto e Rizzo Pina larghi con Magnaghi punta.

Risposta del Rimini con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Colombi, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Lepri, Gigli, Gorelli e Semeraro. Sala e Megelaitis mezzali con Langella regista a metà campo. In avanti Lamesta, Morra e Malagrida.

LUCCHESE RIMINI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lucchese Rimini danno per favorita la squadra di casa a 1.79. Secondo Better, la X è data a 3.25 mentre il 2 fisso a 4.30.

L’Over 2.5 è offerto a 2.05 contro l’1.66 dell’Under alla stessa soglia. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.87 e 1.81.

