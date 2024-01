DIRETTA/ Lucchese Sestri Levante (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (14 gennaio 2024)

DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Lucchese Sestri Levante sta finalmente per cominciare, ma volendo tornare per qualche istante sul passato bisogna riferire che la gara in questione non regala grande storia a livello di testa a testa. Le due squadre si affronteranno infatti per la seconda volta nella loro storia dopo il match dell’andata, terminato 1-0 per i rossoneri grazie alla rete di Andrea Rizzo Pinna su assisti d Cangianiello al sessantanovesimo. Andiamo dunque a vedere la recente forma delle due compagini analizzando le rispettive ultime partite.

La Lucchese arriva dalla sconfitta per 3-0 con il Perugia, la seconda nelle ultime tre dopo quella di misura con la Carrarese. I due ko sono stati intervallati da una vittoria, l’1-0 in casa contro l’Ancona con rete decisiva di Yeboah al decimo della ripresa. Il Sestri Levante, dopo il 3-2 all’Ancona, non ha più vinto. I rossoblu hanno poi pareggiato in due occasioni, 2-2 con la Vis Pesaro in trasferta e 0-0 in casa contro l’Arezzo. L’ultima gara è stata ancora peggiore dato che col Pontedera è arrivata una sconfitta per 2-0 con reti di Ianesi e Bendetti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Lucchese Sestri Levante andrà in onda sui canali sportivi di Sky dal 251 in poi, quindi sarà visibile solo per gli abbonati calcio. Però è bene notare che la piattaforma di streaming online NowTv offre con il pacchetto calcio la possibilità di vedere questa partita e tutte quella della Serie C.

LUCCHESE SESTRI LEVANTE: TOSCANI FAVORITI!

La diretta di Lucchese Sestri Levante, in programma oggi 14 gennaio alle 20:45, promette emozioni e tensione, con entrambe le squadre che hanno obiettivi diversi ma altrettanto importanti in questa fase della stagione. La Lucchese, attualmente all’11º posto in classifica, vive un momento altalenante con risultati alti e bassi. La squadra è a un solo punto dalla zona playoffs e cercherà di conquistare i tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla zona che contende l’accesso alle fasi finali del torneo. La formazione toscana vorrà ritrovare la continuità di prestazioni positive per consolidare la propria posizione di classifica.

Dall’altra parte, il Sestri Levante si trova in una situazione più complicata, occupando attualmente una posizione nella zona playin. Con soli due punti maturati nelle ultime cinque partite, la squadra è consapevole dell’importanza di ottenere risultati positivi per allontanarsi dalla zona retrocessione e garantirsi la permanenza nella categoria. Ogni partita diventa quindi cruciale per il Sestri Levante nella lotta per la salvezza. Entrambe le squadre avranno sicuramente a cuore questo confronto, consapevoli delle implicazioni significative che potrebbe avere sulle rispettive stagioni. Gli appassionati possono aspettarsi una partita intensa e combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi.

DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta imminente di Lucchese Sestri Levante vedrà entrambe le squadre schierate con formazioni tattiche decise, puntando a ottenere i tre punti che risulterebbero fondamentali per i rispettivi obiettivi di stagione. La Lucchese si affiderà al 3-4-3, un modulo che punta a garantire solidità difensiva e fluidità in fase di attacco. Nel cuore del centrocampo, Cangiani avrà un ruolo chiave, sia nel recupero palloni che nella costruzione del gioco offensivo. In avanti, il trio composto da Yeboah, Guadagni e Rizzo sarà chiamato a mettere sotto pressione la difesa avversaria, cercando di capitalizzare ogni opportunità creata.

Dall’altra parte, il Sestri Levante risponderà con un 3-4-2-1, concentrandosi sulla solidità difensiva e sfruttando le giocate creative dei trequartisti. Selleri sarà la punta centrale, supportato da Delpupo e Ianesi, quest’ultimo autore di un gol nell’ultima giornata. La squadra cercherà di sfruttare le caratteristiche offensive di questi giocatori per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Entrambe le formazioni sembrano determinate a imporre il proprio gioco e ottenere un risultato positivo. Gli appassionati possono aspettarsi un confronto tattico interessante e aperto a diverse interpretazioni, con entrambe le squadre pronte a lottare per conquistare i tre punti in palio.

LUCCHESE SESTRI LEVANTE, LE QUOTE

Per chiunque volesse giocare d’azzardo durante la diretta di Lucchese Sestri Levante, ecco le quote dai principali bookmakers: la Lucchese vincente viene data 1,7 sul sito di Bwin, mentre su Eurobet il segno X viene dato a 2,1. Occhio alla vittoria del Sestri levnate pagata 2,00 su Eurobet.











