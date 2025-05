DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE (RISULTATO 1-0): TRIPLICE FISCHIO!

Allo Stadio Porta Elisa la Lucchese batte il Sestri Levante per 1 a 0 ed ottiene la salvezza. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani si fanno deviare in corner da Fusco un tiro di Magnaghi all’80’ e Badje mette invece a segno la rete del vantaggio per i suoi all’88’. Nel recupero al 90’+5′ Cominetti non supera Melgrati. Il Sestri Levante retrocede in Serie D a causa di questo punteggio. (cronaca di Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE LA DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE: INFO STREAMING, VIDEO E TV PER SEGUIRLA

L’appuntamento con la diretta Lucchese Sestri Levante è su Sky o su Now. Chi non potesse recarsi allo stadio per seguire la partita potrà utilizzare le applicazioni ufficiali di NOW TV o Sky Go ed usufruire dello streaming dell’evento. La gara sarà trasmessa persino in televisione dall’emittente satellitare che comunicherà in questi giorni il canale di riferimento.

AVVIO DI RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Lucchese e Sestri Levante è sempre di 0 a 0. In queste prime battute del secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera a Lucca, le Pantere ci riprovano con Magnaghi sial al 48′ che al 52′ oltre che col più impreciso Tumbarello al 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE DEL PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, le formazioni di Lucchese e Sestri Levante sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri non concretizzano al 16′ con Gemignani. Gli ospiti sprecano con Podda al 22′ e sul fronte opposto Saporiti manda alto al 24′. Ancora Magnaghi manca il bersaglio di testa al 32′ ed i liguri sparano largo di pochissimo con Clemenza al 33′. Di nuovo Saporiti non inquadra lo specchio della porta del Sestri al 45’+2′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Lucchese e Sestri Levante è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa tentano di colpire da fuori area con un tiro di Magnaghi parato da Fusco al 12′. Ecco le formazioni ufficiali: LUCCHESE (3-5-2) – Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Tumbarello, Galli, Visconti, Antoni; Saporiti, Magnaghi. A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Macchi, Gasbarro, Salomaa, Fedato, Badje, Ballarini, Welbeck,Cartano, Moschella, Gheza. All.: Gorgone. SESTRI LEVANTE (3-5-2) – Fusco; Montebugnoli, Valentini, Pane; Podda, Clemenza, Rosetti, Brunet, Nunziatini; Durmush, Parravicini. A disp.: Sias, Guadagno, Piu, Cuminetti, Oneto, Goglino, Pavanello, Nenci, Giorno, Di Giorgio, Fedele, Piazza, Raggio Garibaldi, Primasso All.: Ruvo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Mancano pochi giri di orologio alla diretta di Lucchese Sestri Levante, l’occasione giusta per vedere un po’ di dati in attesa del fischio di inizio. La Lucchese segna in media 1.23 gol a partita, mentre il Sestri Levante resta sotto l’unità, con uno 0.92 che conferma le difficoltà nel concretizzare. La differenza la fa però la fase difensiva: i rossoneri concedono 1.69 reti di media a gara, contro l’1.41 degli ospiti, numeri che mettono in evidenza una struttura più fragile e sbilanciata della squadra toscana. Il dato sulle vittorie è impietoso: solo il 17.95% per il Sestri, a fronte del 25.64% della Lucchese, che pur senza brillare ha saputo capitalizzare più spesso le occasioni.

Anche gli Over confermano la tendenza a partite mediamente più vivaci da parte della Lucchese: 76.92% di match con almeno due gol e il 61.54% con tre o più reti. Il Sestri, più compassato, si attesta su un 61.54% di Over 2.5 e 58.97% di Over 1.5: valori più alti di quanto ci si aspetti da una squadra con media gol così bassa, ma che suggeriscono come spesso le sue partite siano sbilanciate o ribaltate da errori, più che dominate. (agg. Gianmarco Mannara)

BASTEREBBE UNA RETE

In campo sabato 17 maggio 2025 dalle ore 20:00 per la diretta Lucchese Sestri Levante. Presso lo Stadio Porta Elisa i toscani hanno bisogno di segnare almeno un gol, e pure vincere senza subirne, al fine di rimontare la sconfitta subita all’andata per 2 a 1. In questa gara di ritorno i rossoblu dovranno difendersi dal ritorno dei rossoneri che possono appunto contare un miglior piazzamento finale in campionato poichè si sfidano la sedicesima contro la diciottesima del girone B.

Qualche giorno fa i liguri hanno in ogni caso dimostrato di non rispecchiare la graduatoria effettiva della Serie C avendo appunto la meglio grazie alla reti segnate da Brunet e Nunziatini nel primo tempo. Peccato per i Corsari di aver subito nell’ultima parte del match il rigore di Saporiti, coinciso con l’espulsione di Furno che non sarà dunque disponibile per la partita odierna. C’è grande attesa per il calcio d’inizio ed i tifosi non faranno mancare il loro supporto alle rispettive compagini.

DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Lucchese Sestri Levante ci possiamo aspettare qualche modifica da parte di mister Gorgone rispetto al 3-5-2 con Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo, Gemignani, Visconti, Tumberello, Galli, Antoni, Saporiti e Magnaghi ammirato nella gara d’andata persa in trasferta. Il modulo 4-4-2 con Fusco, Primasso, Pane, Valentini, Podda, Clemenza, Rosetti, Brunet, Nunziatini, Piu e Parravicini dovrebbe invece essere riconfermato dal tecnico Ruvo considerando appunto che questo schieramento aveva premiato i liguri nella partita giocata tra le mura amiche.

DIRETTA LUCCHESE SESTRI LEVANTE, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse sportive sembrano suggerire i padroni di casa come probabili vincitori delle diretta Lucchese Sestri Levante a giudicare dalle quote fornite durante la settimana. Per esempio secondo Sisal il trionfo delle Pantere è così plausibile che non andrebbe pagato oltre l’1.80. Ci sono decisamente meno chances che la partita possa terminare in parità, con l’x quotato a 3.50 e pare ancor più difficile che i rossoblu possano vincere in trasferta se si pensa che il segno 2 è fissato a 4.00.