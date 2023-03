Diretta Lucchese Siena/ Streaming video tv: derby per blindare i playoff! (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE SIENA: DERBY PER I PLAYOFF!

Lucchese Siena viene diretta dal signor Gioele Iacobellis: appuntamento alle ore 21:00 di martedì 14 marzo, al Porta Elisa si gioca per la 32^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. È un derby toscano con vista sui playoff: entrambe le squadre vogliono blindare la loro posizione nella griglia delle prime 10, per la Lucchese un campionato sicuramente di alto profilo dopo stagioni complicate, la vittoria presa ad Alessandria ha aiutato ad avvicinare un obiettivo cui non manca molto ma che appunto andrà blindato in queste ultime giornate del torneo.

Il Siena forse avrebbe potuto ambire a qualcosa di più, ma comunque la qualificazione ai playoff è già un traguardo importante per una società che sta inseguendo i fasti di un passato anche recente: il 4-0 alla Vis Pesaro è stato un risultato di prestigio e che, anche qui, ha portato in dote un mattoncino in più nella costruzione di fine stagione. Sarà interessante valutare quello che succederà tra poche ore nella diretta di Lucchese Siena; mentre aspettiamo che si giochi, facciamo un rapido focus sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LUCCHESE SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Siena dovrebbe essere affidata ai canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà riservato agli abbonati al pacchetto Calcio, che potranno godere del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go. Ricordiamo ovviamente che tutte le partite di Serie C sono fornite anche dalla piattaforma Eleven Sports, da qualche tempo presente anche su DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in mobilità, potendo decidere di sottoscrivere un abbonamento oppure acquistare l’evento on demand.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE SIENA

Sarà un 4-3-3 quello di Ivan Maraia per la diretta Lucchese Siena, con Alagna o Bachini a fare coppia con Tiritiello davanti al portiere Cucchietti, con Quirini e Visconti come terzini e con un centrocampo nel quale D’Alena potrebbe rappresentare il playmaker arretrato tra due mezzali in Mastalli e Tumbarello, senza però dimenticarsi dell’opzione Di Quinzio. Nel tridente offensivo occhio naturalmente a Bianchimano e Niccolò Romero, utili come centravanti (per Panico) mentre Diego Fabbrini può operare a sinistra in luogo di Bruzzaniti, con Rizzo Pinna a destra.

Per Guido Pagliuca il modulo è quello ad albero di Natale, con Paloschi vertice alto (ma potrebbe giocare Petrelli) supportato da due trequartisti che sarebbero Orlando e Disanto, in mezzo invece il vertice basso lo fa uno tra Leone e Buglio mandando invece Castorani titolare sulla mezzala, con Collodel che potrebbe essere confermato. In difesa Damiano Franco si candida, ma Riccardi e Luca Crescenzi restano favoriti come centrali; in porta avremo ovviamente Lanni, a presidiare le corsie laterali ci aspettiamo che sia Raimo a destra che Verduci a sinistra siano titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Lucchese Siena possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel girone B di Serie C, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 2,85 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,25 volte la quota messa sul tavolo.

