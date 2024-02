DIRETTA/ Lucchese Spal (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (4 febbraio 2024)

DIRETTA LUCCHESE SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Prima di cominciare con la diretta di Lucchese Spal, diamo uno sguardo a quelle che possono essere delle percentuali interessanti per accompagnarci all’inizio di questa entusiasmante partita: la Lucchese e la Spal non hanno una buona confidenza sul fatto di andare in vantaggio al termine del primo tempo, con la Lucchese all’18% e la Spal al 17%. Difficilmente, dunque, vedremo un gol nei primi quarantacinque minuti. Quando la Spal si porta in vantaggio per 1-0 però riesce a portare a casa i tre punti nel 42% dei casi.

Questo sicuramente darà un po’ di conforto ai tanti ferraresi che ci seguono da casa, dopotutto la Spal è stat capace di regalarci momenti di grande passione calcistica in questa stagione. Per quanto riguarda i toscani invece, quando subisce un gol per prima non riesce mai a vincere o ribaltare il risultato, la percentuale infatti è un secco 0%. Detto questo andiamo a vedere ora le formazioni ufficiali di questo match, manca ormai pochissimo alla diretta di Lucchese Spal! (agg. Gianmarco Mannara)

LUCCHESE SPAL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lucchese Spal sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Lucchese Spal sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LUCCHESE SPAL, OSPITI MAI VITTORIOSI NEL NUOVO ANNO

La diretta Lucchese Spal, in programma domenica 4 febbraio alle ore 18:30, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa arrivano a questa gara dopo la sconfitta di misura contro il Gubbio. In precedenza, i rossoneri avevano messo a referto due vittorie di fila contro Recanatese per 3-1 e Padova per 1-0.

La Spal non ha ancora vinto in questo 2024, un inizio di anno negativo per i biancoazzurri che prima pareggiano 1-1 con la Vis Pesaro e a reti bianche con il Cesena per poi perdere entrambe le gare successive. Prima è infatti arrivato il 3-1 dal Perugia e successivamente lo stesso risultato anche con la Juventus U23.

LUCCHESE SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Spal vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Chiorra, difesa a tre con Gucher, Tiritiello e Benassai. A centrocampo spazio a Quirini e Visconti sugli esterni con Tumbarello e Cangianiello in mediana. Davanti Guadagni, Yeboah e Rizzo Pinna.

La Spal replica con il modulo 4-4-2. Tra i pali ci sarà Galeotti, quartetto arretrato composto da Fiordaliso, Valentini, Bassoli e Tripaldelli. Nella zona nevralgica del campo presenzieranno Buchel e Collodel con Rao e Maistro esterni. In avanti la coppia sarà Zilli-Rabbi.

LUCCHESE SPAL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lucchese Spal danno favorita la squadra di casa a 1.98. Secondo bwin, il segno X del pareggio è a 3.10 mentre il 2 fisso a 3.60.

L’Over 2.5 sembra poco probabile dato che viene quotato 2.35 mentre l’Under a 1.50. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.68.

