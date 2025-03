Diretta Lucchese Ternana, obiettivo primo posto per gli ospiti

La diretta Lucchese Ternana andrà in scena allo Stadio Porta Elisa per la 34° giornata del girone B di Serie C e vedrà sfidarsi due squadre che vivono due stagioni all’opposto portandoli ora a lottare per obiettivi profondamente diversi l’uno con l’altro, i toscani sono a rischio retrocessione ma attraverso i playout visto che occupano il 16° posto con 30 punti, si presentano alla partita dopo il pareggio col Legnago Salus.

Diretta Audace Cerignola Monopoli/ Streaming video tv: derby in alta quota (Serie C, 30 marzo 2025)

Gli umbri invece sono una delle squadre migliori della competizione, sono al 2° posto con 70 punti e sta lottando per raggiungere il primo posto, vincere il campionato e ottenere la promozione, arriva alla sfida dopo il pari con il Perugia.

Diretta Lucchese Ternana streaming video, come vedere la partita

Seguire la diretta Lucchese Ternana potrà essere possibile solo sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 253), o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Diretta Cesena Juve Stabia/ Streaming video tv, scontro diretto per i playoff (Serie B, 30 marzo 2025)

Formazioni Lucchese Ternana, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Lucchese Ternana delle 15.00 i toscani potrebbero scegliere come portiere Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo e Visconti in difesa, Ballarini e Catanese sulle fasce con Gemigani e Galli a completare il centrocampo, Selvini e Magnaghi attaccanti.

Gli umbri invece confermeranno il 4-2-3-1 del tecnico Ignazio Abate con Vannucchi in porta, Tito e Casasola gli esterni bassi con Loiacono e Capuano difensori centrali a completare il reparto, Vallocchia e de Boer in mediana, trequarti formata da Donati e Cicerelli sulle fasce e Curcio in posizione centrale alle spalle di Cianci unico riferimento offensivo.

Diretta Ascoli Vis Pesaro/ Streaming video tv: punti salvezza per i marchigiani (Serie C, 30 marzo 2025)

Scommessa Lucchese Ternana, quote e possibile risultato

Il risultato della diretta Lucchese Ternana dovrebbe essere abbastanza scontato con la vittoria degli umbri che dovrebbero espugnare senza troppa difficoltà Lucca e portare a casa i 3 punti.

Interrogando i bookmakers per una eventuale scommessa abbiamo la conferma di quanto detto: favorita la Ternana come si evince dalla quota di 1.40, l’affermazione della Lucchese invece è improbabile con una quota pagata a 6.50, l’X invece è quotato 4.25.