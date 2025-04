DIRETTA LUCCHESE TORRES (RISULTATO 3-2): FINE SECONDO TEMPO

Doppio cambio per la Lucchese. Escono dal campo Magnaghi e Saporiti ed entrano Fedato e Galli. Tentativo da fuori da parte di Antoni che non sortisce alcun effetto. Torres che fa fatica ad attaccare e tempo che passa. Nanni e Guiebre per cercare di dare nuova linfa agli ospiti.

Dall’altra parte escono Rizzo e Welbeck per Cartano e Gasbarro. Finisce la sfida con il risultato finale di 3-2. Secondo tempo non all’altezza della prima frazione che si è contraddistinta con ben quattro reti. (Marco Genduso)

DIRETTA LUCCHESE TORRES (RISULTATO 3-2): SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo della gara tra Lucchese e Torres. Il primo tempo si è concluso con l’occasionissima sprecata per Zamparo. Il numero 17 aggancia il pallone ma sbaglia incredibilmente calciando alto contro Melgrati. Magnaghi calcia fuori.

Tris Lucchese con Saporiti che questa volta lascia andare un bolide che si insacca sotto la traversa. (Marco Genduso)

DIRETTA LUCCHESE TORRES (RISULTATO 2-2): FINE PRIMO TEMPO

Pareggia i conti la squadra sarda con Fischnaller. L’attaccante inserisce bene all’interno era di rigore sfruttando anche un bel cross proveniente dalla sinistra. Non può nulla il portiere Melgrati con il tiro che finisce in rete. Raddoppio della Torres che compie un’assoluta rimonta ancora una volta con Fischnaller.

Questo tiro è decisamente più difficile rispetto al primo. Palla in rete sardi in vantaggio. Saporiti trafigge il portiere dopo una bella progressione palla al piede. Tante emozioni nel primo tempo tra Lucchese e Torres. (Marco Genduso)

DIRETTA LUCCHESE TORRES (RISULTATO 1-0): PRIMO TEMPO

Si sblocca la partita in favore dei padroni di casa al minuto 11. Vantaggio firmato Selvini. Il calciatore dei rossoneri si accentra livello di rigore per poi calciare trovando anche una deviazione di Idda. Non può nulla Petriccione che può prendere il pallone solamente alle sue spalle.

Magnaghi metti in difficoltà Petriccione continuando attaccare ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. (Marco Genduso)

DIRETTA LUCCHESE TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Lucchese Torres? Facciamo un’analisi numeri alla mano per cpaire chi potrebbe avere il favore del pronostico. La Torres si presenta con un attacco più prolifico: 1.36 gol segnati di media a partita contro gli 1.08 del Carpi, ma al tempo stesso concede qualcosa in più in difesa, con 0.86 gol subiti rispetto agli 1.17 della formazione emiliana. Questo fa emergere una leggera superiorità complessiva dei sardi in termini di equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Le percentuali di vittorie sono significativamente differenti: la Torres ha vinto il 50% delle proprie partite, contro appena il 30.56% del Carpi, che mostra maggiore discontinuità nei risultati.

Questo si riflette anche nei dati sulle partite con almeno due gol (Over 1.5), più frequenti per i rossoblù (63.89%) rispetto ai biancorossi (66.67%). Tuttavia, quando si passa all’Over 2.5, i numeri si avvicinano (47.22% per la Torres, 50% per il Carpi), segno che entrambe sono coinvolte in match che, all’occorrenza, possono aprirsi e diventare più vivaci. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LUCCHESE TORRES INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Lucchese Torres è garantita per chi è abbonato a Sky o iscritto a Now. Gli interessati potranno vivere ogni istante del match seguendolo in streaming sulle app di Sky Go e NOW TV. In televisione la sfida sarà invece proposta sul canale Sky Sport 254.

NIENT’ALTRO DA AGGIUNGERE

Comincia domenica 27 aprile 2025 alle ore 16:30 la diretta Lucchese Torres. Presso lo Stadio Porta Elisa i rossoneri se la vedranno con i rossoblu in una partita che non ha più nulla da dire per quanto riguarda la classifica del girone B. I padroni di casa sono infatti ormai certi di dover disputare i playout al fine di ottenere la permanenza in Serie C non potendo più raggiungere l’Ascoli, prima squadra ufficialmente salva, dopo aver perso nello scorso turno in casa dell’Arezzo.

Gli ospiti invece si stanno preparando ad affrontare i playoff per cercare di conquistare la promozione in Serie B. Terzi in graduatoria grazie ai loro sessantotto punti, i sardi sono troppo lontani dalla Ternana ed altrettanto distanti dal Pescara. La squadra allenata da mister Greco comincerà la sua rincorsa verso il campionato cadetto a partire dagli ottavi di finale avendo pure sconfitto il Carpi nella giornata precedente ed essendo in serie positiva da almeno cinque gare.

LUCCHESE TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 4-2-3-1 con Melgrati, Gemignani, Benedetti, Gasbarro, Antoni, Galli, Welbeck, Saporiti, Visconti, Selvini e Magnaghi dovrebbe essere la scelta più azzeccata secondo mister Gorgone per schierare i padroni di casa dall’inizio se parliamo di probabili formazioni della diretta Lucchese Torres. Il tecnico Greco dovrebbe invece essere orientato verso l’utilizzo del modulo 3-4-2-1 con Zaccagno, Dametto, Antonelli, Mercadante, Zecca, Brentan, Guiebre, Giorico, Scotto, Mastinu e Nanni per quanto riguarda invece gli ospiti.

DIRETTA LUCCHESE TORRES, LE QUOTE

Per chi è interessato alle scommesse ci affideremo a bet365 per dare un’occhiata ai valori affidati ai possibili risultati della partita e riuscire quindi anche a farci un’idea di quello che potremmo vedere dopo i 90 minuti, la vittoria dei sardi è quella più facile che si verifiche e quindi fissata a 1.61, la normale conseguenza è quindi che la vittoria dei toscani sia più difficile e quindi la più pagata a 5.25, 3.50 è invece il numero con cui il pareggio viene valutato dal sito di scommesse.