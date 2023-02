Diretta/ Lucchese Vis Pesaro streaming video: conferme per i biancorossi? (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO: ROSSONERI TRA LE MURA AMICHE

La diretta Lucchese Vis Pesaro, in programma domenica 19 febbraio alle ore 17:30, vede i padroni di casa affrontare una squadra più giù in classifica, ma più in forma. La Vis Pesaro infatti non perde da ormai sei gare e sta prendendo sempre più consapevolezza dei suoi mezzi rilanciandosi di gran lunga nella zona salvezza allontanando l’incubo retrocessione.

I rossoneri in casa hanno vinto lo stesso numero di partite che hanno perso con cinque per parte, andando a pareggiare le altre tre tra cui quella di fine gennaio col San Donato. Abbonata invece al segno X la formazione della Vis Pesaro con sette pareggi in tredici partite, quasi la metà esatta delle sfide disputate lontano dalle mura amiche.

LUCCHESE VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Lucchese Vis Pesaro sarà trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports, casa delle tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Lucchese Vis Pesaro in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

LUCCHESE VIS PESARO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Vis Pesaro vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3: Cucchietti tra i pali, reparto arretrato Quirini, Tiritello, Benassai e Alagna a chiudere il quartetto. A centrocampo Tumbarello a destra e Viscosti a sinistra supporteranno Franco. Davanti Bhianchimano la punta Panico e Fabbrini gli esterni.

La squadra di Pesaro invece predilige un 3-5-1-1. Farroni difenderà la porta, Gega-Bakayoko-Tonucci si occuperanno della difesa. St. Clair e vis pesaroesterni mentre Aucelli, Di Paola e Valdifiori risiederanno a centrocampo. Pucciarelli supporto sulla trequarti di Gerardi.

