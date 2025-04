DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO, LO SCOPO E’ USCIRE DAI PLAYOUT

E’ in programma per domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Lucchese Vis Pesaro. Presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca i rossoneri proseguono la loro rincorsa alla salvezza ripartendo dalla sedicesima posizione, ora occupata con trentatre punti dovuti anche ai sei di penalizzazione inflitti dalla Federazione. Messi KO dal Pontedera nella giornata precedente a questa, i toscani hanno bisogno di vincere per provare ancora a sorpassare nella classifica del girone B la coppia formata da Ascoli e Campobasso, matematicamente salva a quota trentanove.

Ben diversa è invece la situazione della Vis Pesaro, al sesto posto solitario con i suoi cinquantasei punti. I biancorossi, reduci pure loro da una sconfitta rimediata in questo caso tra le mura amiche per mano del Rimini, non rischiano più di uscire dalla zona playoff sebbene potrebbero comunque essere scavalcati dalle squadre che si appostano alle sue spalle come il Pineto. E’ anche vero inoltre che i marchigiani potrebbero pure cominciare la propria rincorsa alla promozione saltando un turno se riuscissero a scalzare il Pescara, l’Arezzo e la Torres.

DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere comodamente la diretta Lucchese Vis Pesaro in streaming su Now Tv con un abbonamento a Now. La stessa modalità è offerta pure da Sky tramite la sua app Sky Go. In televisione la piattaforma satellitare ha deciso di trasmettere l’evento sul canale Sky Sport 256.

DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per andare a caccia della salvezza aritmetica i padroni di casa allenati da mister Gorgone dovrebbero presentarsi in campo secondo un 3-4-3 con Coletta, Gucher, Benedetti, Rizzo, Visconti, Welbeck, Ballarini, Antoni, Selvini, Magnaghi e Fedato stando alle probabili formazioni della diretta Lucchese Vis Pesaro. Il modulo 3-4-1-2 con Vukovic, Palomba, Coppola, Zoia, Peixoto, Pucciarelli, Paganini, Tavernaro, Di Paola, Orellana ed Okoro sarà invece quasi certamente la soluzione adottata anche in questo caso dal tecnico degli ospiti Roberto Stellone dal primo minuto del match.

