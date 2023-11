DIRETTA/ Lucchese Vis Pesaro (risultato 0-2) video streaming tv: Sylla incontenibile! (25 novembre 2023)

DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO (RISULTATO LIVE 0-2): DOPPIO FISCHIO

Doppio fischio in questa diretta di Lucchese e Vis Pesaro si è concluso con un risultato di 0-2, grazie a una doppietta di Sylla. Durante questa fase, Sylla si è dimostrato decisivo in attacco, sfruttando le opportunità per mettere a segno due gol e dare un vantaggio importante alla squadra ospite. Nonostante il risultato a favore della Vis Pesaro, va evidenziato che l’occasione di Sylla è stata un elemento chiave nel modellare la dinamica della partita. La capacità di un giocatore di segnare due gol in un primo tempo è indicativa della sua efficacia in zona gol.

Con il punteggio attuale di 0-2, gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà la seconda metà del match. La Vis Pesaro sembra avere il controllo della situazione, ma il calcio è noto per le sue sorprese, e la Lucchese avrà probabilmente l’obiettivo di reagire nel secondo tempo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO (RISULTATO LIVE 0-1): SI COMINCIA

Nei primi venti minuti della diretta tra Lucchese e Vis Pesaro, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0. Tuttavia, è emersa una situazione interessante quando Valdifiori della Vis Pesaro ha avuto un’occasione su calcio di punizione. L’occasione generata da Valdifiori potrebbe essere stata un momento chiave per la Vis Pesaro, offrendo l’opportunità di sbloccare il punteggio con un calcio di punizione. La capacità di capitalizzare su queste situazioni potrebbe essere fondamentale per il successo della squadra ospite.

La partita si sta svolgendo con un equilibrio tra le due squadre, e l’occasione di Valdifiori aggiunge un elemento di suspense alla competizione. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come si svilupperà il resto del primo tempo e se ci saranno ulteriori momenti chiave che cambieranno le sorti dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Lucchese Vis Pesaro hanno visto fin qui sfide equilibrate. Infatti nei quattro precedenti dal 2021 al 2023, le due squadre si sono divise equamente il numero di vittorie con un perfetto due a due. Nel primo confronto ad avere la meglio è stata la Vis Pesaro per 2-1 in virtù delle reti di Manetta e Gucci che ribaltarono il momentaneo 1-0 targato Bellich. Stesso risultato nella gara di ritorno di quel campionato con i biancorossi che questa volta prima passano in vantaggio con Ferrini, poi subiscono la rete di belloni e infine sempre nel primo tempo trovano il definitivo 2-1 di Acquadro.

La Lucchese invece trova i suoi primi tre punti contro la Vis Pesaro alla nona giornata della stagione 2022/2023 quando la rete di Visconti al 73′ consente ai rossoneri di conquistare la vittoria al Tonino Benelli. L’ultimo testa a testa, giocato nove mesi fa, ha visto di nuovo la Lucchese vincere, questa volta in maniera netta. Infatti per la prima volta il successo di una delle due squadre si è sviluppato con più di un gol di vantaggio. Stiamo parlando del 3-0 del 19 febbraio 2023, maturato interamente nella ripresa grazie alla reti di Bruzzaniti, Tiritiello e Di Quinzio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LUCCHESE VIS PESARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lucchese Vis Pesaro sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Lucchese Vis Pesaro sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

ALLA RICERCA DEI TRE PUNTI

La diretta Lucchese Vis Pesaro, in programma sabato 25 novembre alle ore 16:15, racconta della 15esima giornata di Serie Girone A. I rossoneri erano riusciti tra il 9 e il 13 novembre a strappare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C battendo la Spal e vincere in campionato dopo più di un mese archiviando la pratica Entella di misura. Soddisfazioni che non cancellano però il periodo negativo con sole due vittorie in campionato tra ottobre e novembre.

La Vis Pesaro non sorride dal 22 ottobre, data del successo contro la Recanatese targato Da Pozzo al secondo minuto del secondo tempo. Da lì in poi sono arrivati tre pareggi consecutivi contro Pontedera, Pineto e Arezzo per poi incappare in tre sconfitte di fila contro Cesena (una in campionato, l’altra in Coppa Itali Serie C) e Torres.

LUCCHESE VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lucchese Vis Pesaro vedono i padroni di casa scendere in campo col modulo 3-5-2. In porta Chiorra, difesa a tre con Sabbione, Tiritiello e Benassai. A centrocampo agiranno come esterni Quirini e De Maria mentre nella zona nevralgica troveremo Cangianiello, Gucher e Tumbarello. Davanti Russo e Magnaghi.

Risposta della Vis Pesaro col 3-4-2-1. Tra i pali Polverino, retroguardia con Ceccacci, Tonucci e Zagnoni. In mezzo al campo troviamo Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino e Zoia. La batteria di trequartisti sarà formata da Pucciarelli e Di Paola che avranno il compito di supportare Sylla.

LUCCHESE VIS PESARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lucchese Vis Pesaro danno per favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bwin, il 2 fisso è offerto a 3.10 mentre il segno X del pareggio è tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è quotato a 2.25 contro l’1.60 dell’Under mentre il Gol lo troviamo a 1.91 rispetto a 1.80 del No Gol.











