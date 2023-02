Diretta/ Ludogorets Anderlecht streaming video tv: belgi per il riscatto (Conference)

DIRETTA LUDOGORETS ANDERLECHT: BULGARI FAVORITI!

Ludogorets Anderlecht, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso la Huvepharma Arena di Razgrad, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Conference League. I belgi vantano un blasone europeo importante e proveranno a sfruttare questa Conference League per ottenere un riscatto in una stagione che vede l’Anderlecht in una posizione deludente anche in campionato, decimo e per giunta dopo 2 vittorie consecutive che hanno migliorato una situazione altrimenti preoccupante.

Diretta/ Roma Ludogorets (risultato finale 3-1): impresa leggendaria dei giallorossi!

Il Lodogorets arriva nella Conference dall’Europa League, eliminata dalla Roma nell’ultima decisiva partita della fase a gironi allo stadio Olimpico. Nel massimo campionato bulgaro la formazione di Razgrad è reduce da una vittoria esterna sul campo dello Spartak Varna, un risultato che le permette di continuare a lottare per il vertice di classifica a una sola lunghezza di distanza dalla capolista CSKA Sofia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS/ Quote, Belotti è il bomber di Europa League

LUDOGORETS ANDERLECHT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ludogorets Anderlecht non è una di quelle disponibili per questo turno di Conference League: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno ma ci sarà comunque la possibilità di seguire in diretta azioni salienti e gol nel contenitore Diretta Gol che offre aggiornamenti in tempo reale per tutti i match di Europa League e Conference League. Il canale Diretta Gol è visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito o tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ANDERLECHT

Le probabili formazioni della diretta Ludogorets Anderlecht, match che andrà in scena alla Huvepharma Arena di Razgrad. Per il Ludogorets, Ante Simundza schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Pedrinho; Tekpetey, Cauly, Rick; Thiago. Risponderà l’Anderlecht allenato da Brian Riemer con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Vertonghen, Murillo, Arnstad, Ashimeru, Verschaeren, Duranville, Silva, Refealov.

DIRETTA/ Ludogorets HJK (risultato finale 2-0): espulso Raitala nel recupero

LUDOGORETS ANDERLECHT LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ludogorets Anderlecht, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Ludogorets con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Anderlecht, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA