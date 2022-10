DIRETTA/ Ludogorets Betis video streaming tv: l’austriaco Harald Lechner è l’arbitro

DIRETTA LUDOGORETS BETIS SIVIGLIA: L’ARBITRO

Ludogorets Betis sarà diretta dall’austriaco Harald Lechner con guardalinee Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch. Il quarto uomo sarà Markus Hameter mentre in cabina Var troveremo due tedeschi e cioè Soren Storks e Christian Gittelmann. Harald Lechner è nato a Vienna il 30 luglio del 1982 e appartiene alla federazione dell’ÖFB. Inizia ad arbitrare quando ha ancora 18 anni e lo fa nella Viener Stadtliga la quarta serie del suo paese.

Per arrivare nella massima categoria però dobbiamo arrivare al 2008 quando dirige per la prima volta in Fußball-Bundesliga. Dal 2010 è internazionale con debutto nel maggio del 2010 per la gara Slovacchia Camerun terminata col risultato finale di 1-1. In stagione ha già diretto due gare della fase a gironi dell’Europa League e cioè Nantes Olympiacos terminata 2-1 lo scorso 8 settembre e Sheriff Real Sociedad terminata 0-2 il 6 ottobre. In 486 partite ha tirato fuori 2048 cartellini gialli con 65 rossi diretti e 59 espulsioni per doppia ammonizione. (Matteo Fantozzi)

LUDOGORETS BETIS SIVIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Ludogorets Betis Siviglia sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Ludogorets Betis Siviglia, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PARTITA COMBATTUTA…

Ludogorets Betis Siviglia, in diretta giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso la Ludogorets Arena di Razgrad, sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Di fronte la seconda e la prima del gruppo C, completato da Roma e HJK.

Il Ludogorets ha raccolto 7 punti nelle prime quattro giornate ed è a +3 sui giallorossi. Reduce dal successo sull’HJK, la compagine bulgara con una vittoria potrebbe guadagnare terreno importante in vista dello scontro diretto dell’ultima giornata contro i giallorossi. Il Betis Siviglia, invece, è già matematicamente qualificato con 10 punti, ma con un successo potrebbe blindare anche la vetta della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS BETIS SIVIGLIA

Qualche dubbio da sciogliere ancora per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Ludogorets Betis Siviglia. Partiamo dalla compagine bulgara, messa in campo con il 4-3-3: Padt, Cicinho, Nedyalkov, Verdon, Gropper, Show, Piotrotwski, Cauly, Rick, Tissera, Tekpetey. Passiamo adesso alla compagine andalusa, schierata con il consueto 4-2-3-1: Bravo, Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda, Akoukou, Guardado, Rodri, Canales, Joaquin, William Josè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ludogorets Betis Siviglia vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento le quotazioni fornite dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Ludogorets è a 3,10, il pareggio è a 3,40, mentre il successo della formazione di Siviglia è a 2,25. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,95 e Over 2,5 a 1,75. Meno equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,20.











