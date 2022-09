Diretta/ Ludogorets Roma video streaming tv: l’arbitro del match è Craig Pawson

DIRETTA LUDOGORETS ROMA: L’ARBITRO

La diretta di Ludogorets Roma sarà arbitrata dal fischietto inglese Craig Pawson con assistenti Lee Betts e Ian Hussin. Il quarto uomo sarà Robert Jones mentre in sala var troveremo Darren England e Peter Bankes. Pawson è nato a Sheffield in Inghilterra il 2 marzo del 1979. In Premier League ha debuttato nel marzo del 2013 nella sfida Swansea City Newcastle. Diventato internazionale nel 2015 è sicuramente un fischietto serio e preparato. Al debutto stagionale in Europa League ha diretto una gara delle qualificazioni di Champions League e una di quelle della Conference.

In carriera ha diretto 491 partite tirando fuori 1661 cartellini gialli con 48 espulsioni dirette e 28 doppi gialli. Si tratta dunque di un fischietto che molto spesso usa il cartellino magari anche per evitare che le partite si innervosiscano. Personaggio dotato di grande personalità è bravo a gestire le fasi delle partite e attenzione in area di rigore perché con 114 calci dagli undici metri fischia praticamente un penalty ogni cinque partite.

LUDOGORETS ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Ludogorets Roma sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Ludogorets Roma, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

LUDOGORETS ROMA: PER DIMENTICARE UDINE…

Ludogorets Roma, in diretta giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18.45 presso la Huvepharma Arena di Razgrad, sarà una sfida valida per la 1^ giornata della fase a gironi di Europa League. Trasferta in Bulgaria per la Roma che riparte dunque con una nuova avventura europea, stavolta al piano superiore dopo il successo nella Conference League della scorsa stagione. Giallorossi chiamati a rispondere dopo il tracollo di Udine di domenica scorsa, 4-0 subito in Friuli che ha scalzato la formazione di Mourinho dalla testa della classifica.

Il Ludogorets è sbarcato nella fase a gironi di Europa League dopo essere stato eliminato dai preliminari di Champions dalla Dinamo Zagabria e dopo aver estromesso dalla competizione nei play off i lituani dello Zalgiris, con la formazione bulgara che vanta ormai una discreta esperienza europea a tutti i livelli. Nel campionato di casa il Ludogorets dopo 7 partite è secondo in classifica a una lunghezza di distanza dal CSKA Sofia capolista.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ROMA

Le probabili formazioni della diretta Ludogorets Roma, match che andrà in scena alla Huvepharma Arena di Razgrad. Per il Ludogorets, Ante Simundza schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Padt; Nedyalkov, Plastun, Verdon, Cicinho; Piotrowski, Show; Tekpetey, Cauly, Despodov; Tissera. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Camara, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ludogorets Roma, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Ludogorets con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l'eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.53.











