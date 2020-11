Diretta/ Ludogorets Tottenham (Europa League) streaming tv: Mourinho in Bulgaria

Ludogorets Tottenham, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 18.55 presso la Huvepharma Arena di Razgrad, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Sbarca in Bulgaria la formazione allenata da José Mourinho, che quest’anno sembra essere tornata più che mai competitiva in Premier League. L’ultimo successo interno contro il Brighton ha permesso agli Spurs di salire al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Liverpool, ma in Europa c’è qualcosa da aggiustare dopo l’ultima, inaspettata sconfitta sul campo dell’Anversa. Il girone non è di certo proibitivo per i londinesi, che forse hanno risparmiato troppo le forze nella trasferta in Belgio. Errore da non ripetere contro un Ludogorets che ha perso le prime due contro Anversa e LASK Linz, consentendo agli austriaci, che pure avevano nettamente perso in Inghilterra, di riaffiancare il Tottenham nella classifica del girone. In campionato però il Ludogorets viene dalla vittoria nel big match contro il Levski Sofia, successo che ha permesso alla squadra allenata da Vrba di affiancare in classifica la capolista Lokomotiv Plovdiv.

DIRETTA LUDOGORETS TOTTENHAM IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Ludogorets Tottenham sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS TOTTENHAM

Le probabili formazioni di Ludogorets Tottenham, sfida che andrà in scena presso la Huvepharma Arena di Razgrad. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pavel Vrba con un 4-3-3: Iliev, Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov, Dyakov, Abel, Souza, Marcelinho, Swierczok, Wanderson. Gli ospiti guidati in panchina da José Mourinho schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Hojbjerg, Winks, Bale, Alli, Lamela, Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Ludogorets Tottenham grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA