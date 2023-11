DIRETTA LUDWIGSBURG SASSARI/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Piero Bucchi (oggi 7 novembre 2023)

DIRETTA LUDWIGSBURG SASSARI: PARLA BUCCHI

Manca sempre meno alla diretta di Ludwigsburg Sassari, sappiamo che la strada in Champions League è già tutta insalita per la Dinamo, che nella precedente giornata aveva perso in casa contro i greci dell’AEK Atene, una prestazione che coach Piero Bucchi aveva commentato così nel post-partita: “Abbiamo giocato 25-26 minuti buoni, dobbiamo imparare dagli ultimi minuti di questa partita. Sfortunatamente hanno trovato il tiro da tre che li ha portati al sorpasso, in quel momento avevamo Whittaker a terra e abbiamo giocato quattro contro cinque. Nell’azione successiva abbiamo costruito un buon tiro ma non è entrato”.

L’obiettivo è chiaro secondo coach Bucchi: “Dobbiamo lavorare e crescere. Credo che la squadra abbia iniziato bene, dobbiamo imparare a dare continuità nei 40’, l’unica cosa è continuare a lavorare, dobbiamo ripartire dai 25’ che abbiamo giocato bene per migliorarci. Dobbiamo portare le cose positive dalla nostra parte, soprattutto sulle palle vaganti concretizzarle a nostro vantaggio”. Naturalmente però adesso dovranno anche iniziare a vedersi i risultati, perché per il Banco di Sardegna Sassari il piatto piange finora in Champions League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LUDWIGSBURG SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Ludwigsburg Sassari non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia e lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming video della partita. Di conseguenza, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Dinamo Sassari e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

LUDWIGSBURG SASSARI: DINAMO ANCORA A ZERO

Ludwigsburg Sassari, in diretta naturalmente dalla omonima città tedesca e per la precisione dalla sua MHP Arena, si giocherà con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, martedì 7 novembre 2023, e sarà la terza partita per il Banco di Sardegna Sassari nella Champions League di basket edizione 2023-2024. I sardi sono stati inseriti nel girone D della regular season e il cammino finora è stato negativo, con una sconfitta in Polonia sul campo del King Szczecin di Stettino al debutto e un altro rovescio in casa contro l’Aek Atene.

Per presentare la diretta di Ludwigsburg Sassari ricordiamo allora innanzitutto che questa sfida contro i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg chiuderà quello che possiamo definire come il “girone d’andata” di questo gruppo per la Dinamo, che avrebbe davvero bisogno di un colpaccio. La formula della Champions League di basket prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente agli ottavi di finale, le seconde e le terze disputino un turno di playoff con cui si aprirà la fase ad eliminazione diretta in vista appunto degli ottavi, mentre fatalmente la quarta sarà eliminata. La partenza è stata negativa e ciò di conseguenza richiede di invertire immediatamente il trend: cosa ci dirà la diretta di Ludwigsburg Sassari?

DIRETTA LUDWIGSBURG SASSARI: IL CONTESTO

Con la diretta di Ludwigsburg Sassari siamo dunque al terzo atto stagionale della Champions League di basket per il Banco di Sardegna Sassari, che l’anno scorso era stato eliminato già nella fase a gironi a causa dell’ultimo posto nel girone G. L’inizio è stato nuovamente negativo, bisogna quindi muovere immediatamente la classifica se si vuole evitare il bis della delusione dello scorso anno, perché un colpaccio in Germania aprirebbe prospettive interessanti, anche perché poi due delle ultime tre partite saranno in Sardegna per Sassari, ma uno 0-3 potrebbe invece essere un macigno molto pesante.

I tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg non sono un avversario irresistibile, ma naturalmente sono a loro volta consapevoli dell’importanza della posta in palio. Finora i teutonici hanno perso contro l’Aek Atene e vinto contro i polacchi, hanno questo match casalingo per mettere ben due vittorie di margine fra loro e la Dinamo, ma una sconfitta li metterebbe addirittura alle spalle del Banco di Sardegna e con la prospettiva del ritorno a Sassari. Ecco perché parliamo di giochi ancora aperti, ma solo a patto di fare il colpo: che cosa scaturirà dalla diretta di Ludwigsburg Sassari?











