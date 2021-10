Diretta Ludwigsburg Sassari/ Streaming video tv: esordio in Champions League (basket)

DIRETTA LUDWIGSBURG SASSARI: ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE

Ludwigsburg Sassari è in diretta alla MHP Arena, con palla a due alle ore 20:00 di martedì 5 ottobre: si gioca la prima giornata del gruppo A di basket Champions League 2021-2022, dunque torna la pallacanestro FIBA dopo aver assistito all’inizio dell’Eurolega. La Dinamo può trovare in questo torneo la sua dimensione: al momento la stagione del Banco di Sardegna è iniziata in sordina per usare un eufemismo, perchè la squadra isolana ha perso due delle ultime tre partite giocate (l’ultima contro Brindisi in campionato) e dunque Demis Cavina deve già fare i conti con una situazione particolarmente complicata.

La trasferta in terra tedesca come detto potrebbe rilanciare le ambizioni di Sassari, ma il girone non andrà comunque sottovalutato perchè la formula della Champions League non è così favorevole; aspettando che la diretta di Ludwigsburg Sassari prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita della MHP Arena, tra poco si scenderà in campo per questo interessante match.

DIRETTA LUDWIGSBURG SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ludwigsburg Sassari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: quest’anno la Champions League si potrà seguire su YouTube, all’indirizzo ufficiale della FIBA – la federazione europea di pallacanestro – e dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video, peraltro senza costi. Resta ancora da capire se Discovery +, che è già broadcaster ufficiale della Lega Serie A, acquisirà i diritti anche per questa competizione internazionale; ad ogni modo, dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA LUDWIGSBURG SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che la diretta di Ludwigsburg Sassari rappresenta un possibile riscatto per il Banco di Sardegna: la Dinamo è partita quest’anno senza Gianmarco Pozzecco e con un roster che ha perso due pedine fondamentali, si sapeva che almeno inizialmente ci sarebbe stato bisogno di trovare l’assetto giusto ma forse non ci si aspettava di perdere due partite su tre dopo il girone di Supercoppa. In questo non ha sicuramente aiutato il calendario perchè, Supercoppa a parte, Sassari ha giocato le prime due giornate di Serie A1 contro Pesaro e Brindisi, vale a dire due avversarie toste che sono concretamente partite con tante ambizioni. Che si potesse perdere almeno una sfida poteva essere messo in conto, adesso arriva una Champions League utile per togliersi lo sfizio della prima vittoria stagionale e acquisire un po’ di autostima. Il Riesen però non andrà sottovalutato: nell’anno del lockdown ha centrato la finale di campionato (in Germania si è proseguito) e dunque attenzione a prendere con le pinze una trasferta per nulla scontata.



