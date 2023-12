DIRETTA/ Lumezzane Albinoleffe video streaming tv: ecco la storia del derby (Serie C, 23 dicembre 2023)

DIRETTA LUMEZZANE ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

La diretta di Lumezzane Albinoleffe è arricchita dalla storia di sei scontri precedenti tra le due squadre, una panoramica che rivela il dominio del Lumezzane con quattro vittorie, evidenziando la supremazia storica nella rivalità. Tuttavia, nell’ultimo confronto, l’Albinoleffe ha invertito la tendenza, portando a casa i tre punti e dimostrando che questa sfida è sempre aperta a sorprese. Il bilancio complessivo mostra anche un pareggio, segnando una dinamica competitiva in continua evoluzione. Questa storia, fatta di alti e bassi, conferisce un’ulteriore dimensione di attesa ed emozione alla diretta, sottolineando la natura imprevedibile e avvincente del calcio.

La rivalità che si sviluppa tra Lumezzane e Albinoleffe lungo sei capitoli, ciascuno arricchendo la trama di questa saga calcistica. I quattro trionfi del Lumezzane testimoniano la sua forza nelle prime fasi, ma l’Albinoleffe, con la vittoria nell’ultimo scontro, ha dimostrato che ogni capitolo può portare nuove sorprese. Questa serie di incontri è intrisa di tensione e imprevedibilità, un racconto che si dipana attraverso i risultati e il cambiamento delle dinamiche tra le due squadre. Mentre i tifosi si preparano alla prossima diretta, è impossibile non lasciarsi coinvolgere dalla suspense che avvolge questa storia calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

LUMEZZANE ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lumezzane Albinoleffe sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Albinoleffe in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DERBY LOMBARDO

Lumezzane Albinoleffe, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa, attualmente al tredicesimo posto in classifica con 22 punti, si preparano ad affrontare l’Albinoleffe, che arriva da due vittorie consecutive ed è in piena zona playoff con 25 punti. Dopo l’esonero del mister Caserta al Lumezzane, la squadra, ora guidata dal nuovo allenatore, ha esordito con una sconfitta contro il Mantova, un risultato importante ma non decisivo.

Pertanto, per Franzini, questa sfida rappresenta un’opportunità cruciale per ristabilire un clima positivo in casa. Gli ospiti, sotto la guida di Lopez, cercano di mantenere la striscia positiva di vittorie (l’ultima in casa contro la Pergolettese), sfruttando anche la loro solidità difensiva per restare il più possibile in zona playoff. Vale la pena notare che negli ultimi 10 incontri tra le due squadre, il Lumezzane ha vinto 5 volte, mentre l’Albinoleffe ha ottenuto 3 vittorie e si sono registrati 2 pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Arnaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Filigheddu; Pisano, Moscati Calì, Gerbi; Pesce, Spini, Dalmazzi; Regazzetti, Righetti, Cannavò. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Marietta; Marchetti, Borghini, Gusu, Milesi; Agostinelli, Poletti, Munari, Zanini; Zoma, Longo.

LUMEZZANE ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Lumezzane con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











