DIRETTA LUMEZZANE ALCIONE MILANO, ALTRO DERBY LOMBARDO AL SALERI

Si disputa a partire dalle ore 15:00 di domenica 9 marzo 2025 la diretta Lumezzane Alcione Milano. Presso lo Stadio Tullio Saleri i rossoblu, attualmente in dodicesima posizione, proveranno a sconfiggere gli arancioni, che occupano invece il nono posto nel girone A. I padroni di casa hanno racimolato trentasette punti dall’inizio della stagione e adesso hanno l’occasione di agganciare in classifica i diretti rivali del trentesimo turno di campionato visto che gli ospiti hanno appunto ottenuto quaranta punti. Il Lume non ha però saputo andare oltre un pareggio contro la Giana Erminio nella scorsa giornata del torneo.

L’Alcione Milano, dal canto suo, è stato invece in grado di avere la meglio sull’Union Clodiense senza grossi affanni. La compagine allenata da mister Giovanni Cusatis ha conquistato gli stessi punti di Renate e Giana Erminio che si collocano alle sue spalle e potrebbe raggiungere la coppia formata da Virtus Verona e Trento se vincerà anche questa gara, scavalcando in un colpo solo pure l’Atalanta Under 23 ed il Novara.

DIRETTA LUMEZZANE ALCIONE MILANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Lumezzane Alcione Milano in esclusiva su Sky. Tutti gli abbonati potranno quindi non perdersi neanche un secondo di questa partita in streaming sull’applicazione di Sky Go oppure anche in televisione sintonizzandosi sul canale Sky Sport 255.

DIRETTA LUMEZZANE ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Non è detto che i padroni di casa si ripresentino utilizzando il 4-3-3 con Filigheddu, Moscati, Pisano, Pogliano, Righetti, Taugourdeau, Ilari, Calì, Spini, Capelli e Iori dopo aver pareggiato la scorsa settimana se consideriamo le probabili formazioni della diretta Lumezzane Alcione Milano. Il modulo 4-3-1-2 con Bacchin, Chierichetti, Stabile, Ciappellano, Pirola, Bright, Lanzi, Bonaiti, Invernizzi, Samele e Palombi dovrebbe invece essere scelto nuovamente dal tecnico degli ospiti Cusatis visto il recente successo ottenuto nell’ultimo weekend di campionato.

DIRETTA LUMEZZANE ALCIONE MILANO, LE QUOTE

I bookmakers sembrano voler scommettere sui padroni di casa per quanto concerne le quote della diretta Lumezzane Alcione Milano. I rossoblu sono dati vincenti per esempio da un’agenzia del calibro di Snai a 1.95 mentre la vittoria degli arancioni verrebbe invece pagata a 3.85. Detto dei segni 1 e 2, un’opzione interessante è rappresentata dal pareggio con l’x quotato infine a 3.00.