DIRETTA/ Lumezzane Alessandria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (4 febbraio 2024)

Guardando le statistiche della diretta di Lumezzane Alessandria, salta subito all’occhio come il risultato più comune sia l’1-1, uscito per tre partite. La Lumezzane ha la tendenza a segnare nel finale, con il 31% dei gol realizzati negli ultimi quindici minuti di gioco. L’Alessandria invece dimostra un’efficienza notevole nei primi quindici minuti del secondo tempo, realizzando il 25% delle reti in quel periodo specifico. Le statistiche poi si dipanano nelle volte in cui i padroni di casa sono andati in vantaggio nell’intervallo: 22% dei casi, mentre gli ospiti nel 17%.

Questo potrebbe indicare una certa imprevedibilità nella prima metà della gara. Interessante sapere che quando la Lumezzane si trova in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi, la squadra riesce a vincere nel 33% dei casi. Gli ospiti invece quando si portano in vantaggio per 1-0 in trasferta, la vittoria è garantita nel 100% dei casi, mica male! Passiamo ora la linea alle formazioni ufficiali del match, sta per cominciare la diretta di Lumezzane Alessandria! (agg. Gianmarco Mannara)

LUMEZZANE ALESSANDRIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lumezzane Alessandria sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Lumezzane Alessandria sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

DIRETTA LUMEZZANE ALESSANDRIA, PIEMONTESI IN CADUTA LIBERA

La diretta Lumezzane Alessandria, in programma domenica 4 febbraio alle ore 16:15, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa hanno messo a referto 10 punti nelle ultime 5 partite, principalmente in virtù delle vittorie contro Albinoleffe, Pergolettese e Vicenza più il recente pareggio in casa dal Fiorenzuola.

L’Alessandria invece sta vivendo un periodo di crisi che appare senza fine. L’ultima vittoria è stata quella a Renate per 2-0 del 12 novembre, ma da quel giorno in poi non c’è stata tregua per la squadra piemontese con 7 pareggi e 3 pareggi che hanno rallentato la corsa alla salvezza. Ora i Grigi sono ultimi a 14 punti, -13 dalla salvezza.

LUMEZZANE ALESSANDRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Alessandria vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Filigheddu, difesa a quattro con Moscati, Pisani, Pogliano e Righetti. In cabina di regia ci sarà Taugourdeau con Cali e Ilari mezzali mentre in attacco Spini, Capelli e Cannavo.

Replica l’Alessandria con il modulo 3-4-1-1. Tra i pali Spurio, terzetto arretrato composto da Ercolani, Rota e Cusumano. Agiranno come esterni Pellegrini a destra e Rossi a sinistra con Mastalli, Nichetti e Foresta a centro. Femia sarà il trequartista di serata con unica punta Mangni.

LUMEZZANE ALESSANDRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lumezzane Alessandria danno favorita la squadra di casa a 1.90. Secondo bwin, la X è data a 3.05 mentre il 2 fisso a 2.40.

L’Over 2.5 è offerto a 2.60, ben più alto rispetto all’Under alla stessa soglia a 1.42. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 2.25 e 1.57.

