DIRETTA LUMEZZANE CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Lumezzane Caldiero Terme? Facciamo un passo verso i numeri e le statistiche che le due formazioni propongono sul sito della Lega Serie C per capire in termini di trend cosa aspettarci e anche per vedere chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico dalla propria parte. Iniziamo dai padroni di casa, il Lumezzane è una squadra che difende bassa a 22 metri dalla porta e che poi tenta di colpire in contropiede sfruttando una serie di passaggi verticali.

Abbiamo infatti il 17% di reti che arrivano proprio da contropiedi con almeno dieci passaggi prima di concludere in rete. Il Caldiero Terme invece punta più in orizzontale con una media passaggi di 350 e con il 48% di possesso palla in media dall’inizio della stagione ad ora. Questo potrebbe mettere in difficoltà entrambe le squadre con il segno X fissato al 23% dai principali bookmakers. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lumezzane Caldiero Terme, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA LUMEZZANE CALDIERO TERME, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Lumezzane Caldiero Terme, l’unica possibilità di guardarla è abbonarvi a Sky, pacchetto calcio. Per quanto concerne invece la diretta streaming allora dovrete scaricare l’app Sky Go.

LUMEZZANE CALDIERO TERME, ALLA RICERCA DI PUNTI

Le due compagini dovranno riscattarsi dopo l’ultima settimana poco felice a livello di risultati. La diretta Lumezzane Caldiero Terme, in programma domenica 30 marzo 2025 alle ore 17:30. Sono in palio punti fondamentali.

Il Lumezzane ha registrato tre sconfitte consecutive contro Pergolettese, Renate e Albinoleffe, tutte e tre senza nemmeno riuscire a segnare una rete. La vittoria più recente in campionato è quella del 25 gennaio contro l’Atalanta U23.

Il Caldiero Terme invece ha raccolto qualche punto in più recentemente, questo grazie alla vittoria netta con il Novara e i due pareggi con Pro Patria e Renate. Il trend in trasferta è peggiorato avendo perso sia con Giana Erminio che Vicenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE CALDIERO TERME

Il Caldiero Terme si disporanno secondo il modulo 4-3-3. In porta Giacomel, protetto dal quartetto Mazzolo, Molnar, Gobetti e Baldani. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Gattoni, Filiciotto e Mondini con Marras, Cazzadori e Fasan in avanti.

Il Lumezzane risponde con lo stesso assetto tattico con Filigheddu tra i pali, pacchetto arretrato composto da Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano e Pagliari. A centrocampo spazio per Tenkorang, D’Agostino e Malotti con Ferro, Monachello e Iori attaccanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUMEZZANE CALDIERO TERME

Il Lumezzane è favorito nella vittoria finale dato che è quotato 1.92 con il 2 fisso a 3.85. Il pareggio è offerto a 3.25. Concludiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.04 e 1.64.