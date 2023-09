DIRETTA/ Lumezzane Fiorenzuola (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA LUMEZZANE FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Volendo raccontare i precedenti della diretta di Lumezzane Fiorenzuola, parliamo di una partita che ha soltanto due incroci: si tratta anche di partite poco indicative, perché andate in scena nella stagione 1997-1998. Era il campionato di Serie C1, nel girone A: la terza divisione era dunque divisa in due tornei distinti. Il Lumezzane aveva vinto in trasferta la partita di andata, mentre al Tullio Saleri era finita 1-1 ad aprile: al 6’ minuto padroni di casa in vantaggio con Emil Zubin, ma a 11 minuti dal 90’ il Fiorenzuola aveva pareggiato grazie alla rete messa a segno da Piero Ferraresso.

Per completare il quadro relativo ai testa a testa possiamo dire che Andrea Bonatti, nuovo allenatore del Fiorenzuola, è alla prima sfida di sempre contro il Lumezzane ma anche contro Arnaldo Franzini; quest’ultimo invece ha sfidato due volte i piacentini e li ha sempre battuti, gli episodi risalgono alla Serie D 2015-2016 quando era alla guida del Piacenza, e si era preso un 3-1 casalingo e un 3-0 esterno in quelli che erano a tutti gli effetti dei derby. (agg. di Claudio Franceschini)

LUMEZZANE FIORENZUOLA: CHI SI PRENDE LA VITTORIA?

Lumezzane Fiorenzuola, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Il Fiorenzuola, guidato da mister Bonatti, si prepara per un importante incontro in trasferta contro il Lumezzane, una squadra appena promossa che non dovrebbe essere sottovalutata. I rossoneri affrontano questa sfida dopo una notevole vittoria in casa contro l’Albinoleffe, dimostrando una prestazione collettiva di grande valore.

D’altra parte, il Lumezzane, allenato da mister Franzini, ex tecnico del Piacenza Calcio che ha portato il Lumezzane in Serie C, sta cercando di raggiungere l’obiettivo della salvezza. Nell’ultima giornata, il Lumezzane ha subito una sconfitta di misura contro la quotata squadra del Vicenza, ed è attualmente in classifica a parità di punti, 3 ciascuno, con il Fiorenzuola, grazie alla vittoria ottenuta in casa contro la Pergolettese.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Arnaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti, Ragazzetti, Pisano, Pogliano, Righetti, Moscati, Pesce, Ilari, Spini, Gerbi, Capelli. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Andrea Bonatti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sorzi, Silvestro, Potop, Bondioli, Oddi, Stronati, Nelli, Di Gesù, Morello, Alberti, Gonzi.

LUMEZZANE FIORENZUOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Lumezzane con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











