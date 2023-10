DIRETTA/ Lumezzane Giana Erminio video streaming tv: prima volta dal 2016 (Serie C, 21 ottobre 2023)

DIRETTA LUMEZZANE GIANA ERMINIO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Lumezzane Giana Erminio pone di fronte due formazioni che all’interno della loro storia si sono affrontati ben sei volte. Questa sfida manca dal 2016. Partendo dal primo scontro, datato 2014, ad avere la meglio è stato il Lumezzane ottenendo il successo con il risultato di 2-0. Lumezzane che non ottenne soltanto la vittoria ma anche il passaggio al turno successivo, trattandosi di Coppa Italia serie C. Seconda gara che vide vincere col medesimo risultato il Giana Erminio. La terza sfida è terminata con il risultato di pareggio, uno scialbo 0-0.

Quarta gara che ha visto vincere il Giana Erminio grazie ai gol firmati da Perico e Bruno, quest’ultimo in extremis nel finale. Quinto match che vide vincere ancora una volta la formazione del Giana Erminio: ad andare in gol Fabio Perna attaccante tutt’ora in forza a questo club. L’ultima sfida, datata 21 agosto 2016, valevole per la Coppa Italia serie C, ha visto trionfare in trasferta nuovamente il Giana Erminio. Ad andare in gol Marotta e Chiarello. A distanza di ben 8 anni queste due formazioni tornano oggi ad affrontarsi in campo. (Marco Genduso)

Lumezzane Giana Erminio, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Attualmente, il Lumezzane occupa l’undicesima posizione in classifica, assestandosi a metà classifica nel girone A con un bilancio di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Nell’ultimo incontro disputato, i bresciani hanno subito una sconfitta per 2-1 contro la Triestina.

Dall’altra parte, la Giana Erminio si trova al diciassettesimo posto. In trasferta, la formazione di Gorgonzola ha ottenuto le sue uniche due vittorie e nell’ultima partita disputata, la Giana Erminio ha perso 3-2 contro la Pro Vercelli. Riguardo agli scontri diretti tra il Lumezzane e la Giana Erminio in campionato e in Coppa Italia, la Giana Erminio ha vinto 4 degli ultimi 5 incontri, mentre uno si è concluso con un pareggio.

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Arnaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti, Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano, Pisano, Righetti, Moscati, Pesce, Malotti, Gerbi, Capelli. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pirola, Caferri, Groppelli, Fumagalli G., Minotti, Ballabio, Marotta, Franzoni, Fumagalli T., Fall, Lamesta.

