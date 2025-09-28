Tutte le informazioni della diretta Lumezzane Inter U23, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

DIRETTA LUMEZZANE INTER U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Lumezzane Inter U23? Facciamo un passo verso le statistiche per capire a livello di trend chi tra queste due formazioni potrà o meno fare la differenza per portare a casa i tre punti e per farlo saranno molto interessanti i dati raccolti nel corso di queste prime partite. I lombardi hanno un rendimento offensivo discreto (xG 1.10), ma spesso difettano di precisione: la loro percentuale realizzativa si ferma all’11% con appena quattro tiri nello specchio di media. I giovani nerazzurri, invece, arrivano con numeri più convincenti in attacco (xG 1.40, sei conclusioni nello specchio) e una percentuale realizzativa del 15%.

Dal punto di vista atletico il Lumezzane è tra le squadre più generose in termini di corsa (111 km a partita), mentre l’Inter U23 tende a gestire meglio le energie (107 km). Attenzione ai piazzati: i bresciani subiscono molti corner (media 6 concessi a gara), e questo potrebbe diventare un’arma a favore dei ragazzi nerazzurri. Adesso via al commento live della diretta di Lumezzane Inter U23, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Lumezzane Inter U23, come vedere la partita

Il fischio d’inizio della diretta Lumezzane Inter U23 è previsto per le 20.30 e ma per chi non sarà presente a vedere la sfida in presenza potrà comunque seguirla da casa grazie a Sky Sport e in particolare sintonizzandosi sui canali Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme o sui siti di NowTv o SkyGo.

Lumezzane Inter U23, progetto giovani nerazzurri fin qui positivo

Una delle due partite che chiuderà la giornata di oggi, 28 settembre, sarà la diretta Lumezzane Inter U23 che si terrà allo Stadio Tullio Saleri e che avrà validità per la settima giornata del girone A di Serie C, ad affrontarsi sono due squadre in diverse situazioni di classifica con i rossoblù che dopo una stagione salvata per il rotto della cuffia nell’anno passato, quest’anno non sono ancora riusciti a mostrare dei miglioramenti e ad uscire dalla zona retrocessione in cui sono dentro dalle prime giornate, la situazione sembra essere un minimo migliorata vista la seconda vittoria consecutiva nello 0-1 in casa della Cittadella.

Per quanto riguarda i nerazzurri il progetto della Squadra B è alla prima stagione ma sembrano essersi ambientati bene ed essere riusciti a sfruttare al meglio i talenti che lo scorso anno hanno vinto il Campionato Primavera, dopo la sconfitta con il Lecco sono arrivate tre vittorie consecutive, l’ultima contro la Triestina con il risultato di 2-0.

Diretta Lumezzane Inter U23, probabili protagonisti della sfida

Le squadre in campo nella diretta Lumezzane Inter U23 non saranno troppo diverse da quelle viste in campo nel turno infrasettimanale, soprattutto per Stefano Vecchi che si affiderà nuovamente ad un 3-5-2 che vedrà tra i suoi titolari, Calligaris in porta, Alexiou, Prestia e Stante in difesa, Cocchi, Fiordilino, Kamate, Kaczmarski e Cinquegrano a centrocampo e in attacco Topalovic e Spinaccè. Emanuele Troise invece metterà in campo un 4-2-3-1 che vedrà Drago come portiere, Motta, De Marino, Pogliano e Moscati come difensori, Paghera e Rocca i due mediani, Rolando, Malotti e Iori come trequartisti e Ferro unico attaccante.

Diretta Lumezzane Inter U23, quote e possibile esito finale

Il risultato della diretta Lumezzane Inter U23 sembra già scritto con la squadra ospite che sembra pronta ad ottenere punti facili e importantissimi per la sua classifica e per sognare di essere competitiva sin da subito per i playoff, anche per Sisal la vittoria dei nerazzurri è quasi scontata tanto che verrà pagata 1.40 in caso si dovesse verificare. Vicina all’impossibile è la vittoria rossoblù che invece è fissata a 10.00 e che non dà alcuna sensazione che possa verificarsi, infine c’è il pareggio la cui quota è data a metà strada, 5.00, ma che è comunque molto difficile.