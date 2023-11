DIRETTA/ Lumezzane Legnago Salus video streaming tv: è appena la terza sfida (Serie C, 11 novembre 2023)

DIRETTA LUMEZZANE LEGNAGO SALUS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lumezzane Legnago Salus vede affrontarsi due squadre che si ritrovano per la terza volta in assoluto contro in una sfida ufficiale. Le due squadre si sono affrontate nel corso della passata stagione tra agosto e maggio. La prima volta che si sono affrontate è stato il 21 agosto del 2022 durante i preliminari della Coppa serie D. Davanti a 300 tifosi il Legnago ebbe la meglio imponendosi dopo i calci di rigore con il risultato di 7-6.

La seconda sfida è arrivata per il Poule Scudetto. Ad avere la meglio il Lumezzane imponendosi in trasferta con il risultato di 1-3. Lo storico è di perfetta parità e il miglior marcatore di questa sfida risulta essere l’ala destra Boubacarr Sambou, con due reti realizzate. Quest’oggi le due formazioni si affrontano per la prima volta in un campionato di serie C dopo essersi trovate l’una contro l’altra all’interno del dilettantismo. (Marco Genduso)

LUMEZZANE LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lumezzane Legnago Salus sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Legnago Salus in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Lumezzane Legnago Salus, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Segnali di ripresa per i bresciani che sono reduci da due vittorie consecutive, all’ultimo successo sulla Pro Patria che ha regalato ossigeno in campionato si è aggiunto per il Lumezzane quello contro l’Arzignano in Coppa Italia.

Dall’altra parte il Legnago Salus dopo 3 sconfitte consecutive è riuscito a tornare a muovere la classifica con un pareggio in casa contro la Pro Vercelli. In classifica al momento i veronesi precedono ancora il Lumezzane di una lunghezza, entrambe le formazioni sono comunque chiamate a guardarsi le spalle, per evitare di farsi risucchiare in zona play out nelle ultime 5 posizioni del girone A.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Arnaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti, Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano, Pisano, Righetti, Moscati, Pesce, Malotti, Gerbi, Capelli. Risponderà il Legnago Salus allenato da Massimo Donati con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fortin, Mazzali, Viero, Van Ransbeeck, Rocco, Motoc, Diaby, Giani, Muteba, Noce, Zanandrea.

LUMEZZANE LEGNAGO SALUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Legnago Salus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Lumezzane con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











