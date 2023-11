Diretta/ Lumezzane Novara (risultato finale 1-1): gol-beffa di Calcagni al 91′! (Serie C, 26 novembre 2023)

DIRETTA LUMEZZANE NOVARA (RISULTATO FINALE 1-1): GOL-BEFFA DI CALCAGNI AL 91′!

Nella cornice dello stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane bastava quasi un solo gol alla formazione padrona di casa per aver ragione di un Novara ben messo in campo ma poco pericoloso che, di fatto, soccombe di fronte a una delle poche azioni da rete ospiti. termina 1-1 la sfida tra le due compagni, con le reti che arrivano entrambe nella ripresa: dopo un primo tempo deludente e in cui prevale la paura di perdere tra due squadre in cerca di punti, la ripresa si apre col lampo di Spini (gol di pregevole fattura) al 51’: sembrerà a lungo lo spartiacque della contesa dato che la formazione di Gattuso non riuscirà più a risalire la china, nonostante attorno all’ora di gioco Corti e D’Orazio trovino l’opposizione del numero uno di casa, Filigheddu.

Poi si scivola verso il fischio finale anche se al 76’ Taugourdeau sfiora il raddoppio con una clamorosa traversa: poi, al 91′, arriva il pareggio-beffa di Calcagni che nel recupero trova la via del gol con un destro al volo che passa tra un nugolo di calciatori e si insacca. Nel lunghissimo recupero viene pure annullata una rete per offside ai lombardi che per poco non faceva esplodere l’entusiasmo del pubblico presente: con questo pareggio la Lumezzane sale così a quota 18 a metà classifica, perdendo una chance d’oro di allontanarsi dalla zona play-out, mentre il Novara resta ultimo ma va a 10 punti agganciando il Fiorenzuola e mantenendo comunque per ora intatte le chance di salvezza vista la classifica estremamente corta nel girone A della Serie C. (agg. di R. G. Flore)

LUMEZZANE NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lumezzane Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

2° TEMPO, GOL: ECCO IL LAMPO DI SPINI AL 51′!

Nella cornice dello stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane è in corso il secondo tempo della sfida tra la formazione rossoblu padrona di casa e il Novara: dopo che la prima frazione si era chiusa sul risultato di 0-0 e con ben poco da segnalare sull’ideale taccuino delle azioni pericolose, in questa ripresa -iniziata senza che vi siano stati cambi da parte di nessuno dei due allenatori- la musica è completamente diversa.

Diretta/ Virtus Verona Lumezzane (risultato finale 0-2): la chiude Parodi! (Serie C, 18 novembre 2023)

Infatti non passano che solo sei giri di lancette e arriva il gol che potrebbe rivelarsi lo spartiacque della sfida: al minuto 51 infatti è l’esterno offensivo rossoblu Spini a inventarsi un gran tiro dalla distanza che batte Desjardins. 1-0 e Lumezzane a sorpresa in vantaggio! La rete subita a freddo a inizio ripresa è una bella tara per i piemontesi, ultimi in classifica e ora alla ricerca disperata almeno del punto del pareggio: i ragazzi di Franzini, avanti in pratica al primo, vero tiro, ora cercano di amministrare il gol ma con 20’ ancora da giocare può succedere di tutto. La risposta novarese è in un tiro di Corti che però tira in bocca al numero uno di casa, Filigheddu. (agg. di R. G. Flore)

FINE 1° TEMPO, PARZIALE ANCORA A RETI BIANCHE!

Nella cornice dello stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane è da poco terminato un non certo indimenticabile primo tempo tra la squadra lombarda padrona di casa e il Novara. 0-0 il risultato parziale dopo 45’ in cui non c’è stato molto da segnalare, sia per la difficoltà di rossoblu e azzurri a proporre gioco, sia per la palpabile paura di scoprirsi e mostrare il fianco all’avversario in quello che ha tutti i crismi di un incontro-salvezza.

Ad ogni modo nella fase finale del primo tempo i piemontesi di Gattuso hanno provato a mettere la testa fuori dal sacco, conquistando anche un corner (due per i ragazzi di Franzini, invece) senza tuttavia mai impensierire l’estremo difensore di casa, Filigheddu. Appuntamento ora al secondo tempo di questa sfida ancora bloccata che però promette di sbloccarsi dato che vive sul sottile equilibrio di quei match che spesso vengono decisi da una singola giocata o un errore. (agg. di R. G. Flore)

1° TEMPO, FASE DI STUDIO DEL MATCH!

Nella cornice dello stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane si disputa questo pomeriggio l’interessane incrocio tra i lombardi padroni di casa e il Novara: la formazione allenata da Arnaldo Franzini e l’undici ospite di Giacomo Gattuso cercano punti-salvezza coi padroni di casa 13esimi a quota 18 e i piemontesi ultimi con 10 punti. E dopo i primi 20’ di gara non c’è in verità molto da segnalare, infatti il punteggio è ancora fermo sul parziale iniziale di 0-0 e con le due compagini che hanno cominciato in modo molto guardingo e soprattutto attente a non scoprirsi.

Come anticipato, infatti, influisce anche il fatto che si tratta di una sfida delicata: dunque, per la prima, vera occasione da rete c’è ancora da attendere ma pare una di quelle classiche gare in cui basta una chance per ‘stappare’ la contesa e con i tatticismi che cedono il passo allo spettacolo e a meno calcoli. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Lumezzane Novara evidenzia due squadre che si trovano rispettivamente al tredicesimo e ventesimo posto in classifica. Padroni di casa che hanno raccolto 17 punti in 14 partite con 16 gol realizzati e 17 subiti. Il miglior marcatore risulta essere l’attaccante palermitano Kevin Cannavò. Per l’ex Empoli e Palermo tre gol da inizio campionato. L’attaccante classe 2000 è alla ricerca di eguagliare il suo record personale di 8 gol realizzati due stagioni fa con la maglia della Vis Pesaro. Lumezzane che arriva al match dopo quattro risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia serie C. Ospiti che sono tornati a vincere nello scorso turno contro la Pergolettese, dopo oltre un mese dall’ultima volta. La classifica spaventa tanto i tifosi del Novara che li vedono all’ultimo posto con soltanto 9 punti collezionati. I gol realizzati sono 13 mentre 24 quelli subiti. I dati statistici evidenziano come il Novara rappresenti la seconda difesa più battuta del campionato, peggio ha fatto solamente la Fiorenzuola con 27 gol presi. (Marco Genduso)

LUMEZZANE NOVARA: I PRECEDENTI TRA I DUE CLUB

Andiamo ad analizzare i testa a testa della diretta Lumezzane Novara che fin qui hanno visto trionfare maggiormente i piemontesi. Infatti il Novara conta 9 vittorie su 19 precedenti con sole 3 vittorie del Lumezzane e 7 pareggi. Le due squadre si affrontano dal 1993, quando finì 0-0 esattamente come la seconda sfida. È curioso vedere come nel 2012 le due compagini si sono affrontate nella massima competizione ad eliminazione diretta nazionale ovvero la Coppa Italia, dando vita ad un match elettrizzante terminato 4-3 per gli azzurri.

In quella gara per il Novara andarono a segno Gonzalez, Piovaccari, Motta e autogol di Inglese mentre per il Lumezzane reti di Giorico, Marcolini e Kirilov. Gli incontri più recenti però sono quelli della stagione 2014/2015 quando le due squadre si sfidarono alla diciannovesima e trentottesima giornata. Le partite finirono rispettivamente 3-1 per il Lumezzane e 1-0 per il Novara con entrambe le vittorie in trasferta. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LUMEZZANE NOVARA: VIA AL MATCH AL TULLIO SALERI ALLE 14

Lumezzane Novara, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Lumezzane si trova attualmente al tredicesimo posto nel Girone A di Serie C, avendo accumulato 17 punti in 14 partite. La squadra di mister Arnaldo Franzini sta vivendo un periodo positivo dopo la promozione dalla Serie D al termine della scorsa stagione. Nonostante un momento difficile con quattro sconfitte consecutive, i rossoblù hanno ritrovato la loro forma con tre vittorie nelle ultime quattro partite, inclusa la vittoria in casa della Virtus Verona in Coppa Italia Serie C contro l’Arzignano, che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale.

Il Novara occupa attualmente l’ultimo posto nella classifica del Girone A di Serie C, con soli 9 punti raccolti in 14 giornate. La squadra di mister Giacomo Gattuso sta affrontando una stagione difficile, specialmente dopo aver raggiunto il primo turno dei playoff promozione nella scorsa stagione. Dopo una serie di 6 pareggi e 7 sconfitte, il Novara ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro la Pergolettese. Questo successo potrebbe rappresentare una svolta per gli azzurri, che ora cercano la prima vittoria in trasferta per risollevare la loro stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Novara, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Andaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Filigheddu, Pisano, Taugourdeau, Moscati, Calì, Gerbi, Parodi, Spini, Dalmazzi, Regazzetti, Cannavó. Risponderà il Novara allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Desjardins; Migliardi, Boccia, Bonaccorsi, Calcagni; Bertoncini, Corti, Di Munno, Ranieri; Donadio, D’Orazio.

LUMEZZANE NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Lumezzane con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











