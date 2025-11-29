Diretta Lumezzane Novara, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la sedicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone A.

DIRETTA LUMEZZANE NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Numeri alla mano prima di scendere in campo per la diretta di Lumezzane Novara, l’angolo delle statistiche infatti è la nostra rubrica dove andremo a capire a livello numerico che tipo di partita andranno a giocare i ragazzi coinvolti oggi, e in questo modo capiremo anche chi potrà portare a casa il risultato. Il Lumezzane si presenta con un profilo estremamente intenso: 11,3 km percorsi per giocatore, 1,8 xG, 1,4 xA, e una produzione offensiva generata da 13 tiri totali, di cui 5 nello specchio. Il pressing porta a 12 recuperi offensivi, mentre i corner battuti sono 5,7, con un tasso di pericolosità molto alto (22% convertiti in tiro).

Video Novara Renate (0-1)/ Gol e highlights: decisivo il gol di De Leo (Serie C, 23 novembre 2025)

Il Novara invece punta su una costruzione più lenta e controllata: 52% di possesso, 1,4 xG, 1,1 xGA, con una media di 11 tiri totali ma solo 4 nello specchio. Il 59% delle occasioni nasce dal corridoio sinistro, mentre difensivamente gli azzurri concedono 1,3 xGA soprattutto su attacchi diretti. Corner più contenuti (4,1 battuti, 4,8 concessi). L’equilibrio sembra la parola d’ordine ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lumezzane Novara, il fischio di inizio è alle porte e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Novara Renate (risultato 0-1): De Leo segna il gol vittoria! (23 novembre 2025)

DIRETTA LUMEZZANE NOVARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lumezzane Novara del girone A sarà sia su Now Tv che su Sky. Gli appassionati potranno quindi vedere la gara senza andare allo stadio in modalità streaming attraverso le solite applicazioni. In televisione sarà l’emittente satellitare a trasmettere il match.

OBIETTIVO PARTE SINISTRA DELLA CLASSIFICA

Si prospetta una bella battaglia quella in programma sabato 29 novembre 2025 con la diretta Lumezzane Novara. Presso lo Stadio Tullio Saleri stanno per scendere in campo due club che si trovano ad un passo dal poter entrare in zona playoff già in questa sedicesima giornata del girone A di Serie C 2025/2026.

Diretta/ Albinoleffe Lumezzane (risultato finale 0-1): tre punti agli ospiti (22 novembre 2025)

Separate da appena due punti in classifica, le squadre impegnate questo pomeriggio vorrebbero migliorare la propria situazione in classifica a cominciare dal Lume, adesso in dodicesima posizione con altrettanti punti conquistati al pari dell’Albinoleffe. I rossoblù hanno sconfitto proprio i Seriani di misura per 1 a 0 nel turno precedente.

Il cambio di modulo ha aiutato gli uomini di mister Franzini nel derby e desiderano ripetersi immediatamente davanti al loro pubblico. Il Novara si piazza invece leggermente più in alto avendo sin qui ottenuto diciotto punti dall’inizio del torneo ed ha quindi meritatamente raggiunto per ora l’undicesima posizione della graduatoria.

L’ultimo weekend di campionato non è tuttavia risultato molto favorevole rimediando una sconfitta fra le mura amiche contro un’altra compagine lombarda, ovvero il Renate. In questo modo i piemontesi sono stati scavalcati non soltanto dai nerazzurri ma anche dalla Giana Erminio e non vogliono vivere un altro sorpasso anche oggi.

LUMEZZANE NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Novara: riconfermato il modulo 3-4-3 per il tecnico Franzini che schiererà i padroni di casa impiegando dall’inizio Filigheddu, Pisano, Pittino e Dalmazzi, Regazzetti, Moscati, Tenkorang e Pagliari, Malotti, Baldini e Corti. Possibile invece qualche cambiamento per gli ospiti rispetto al recente 3-5-2 ammirato con Boseggia, Citi, Khailoti e Cannavaro, Donadio, Valdesi, Di Cosmo, Basso e Dell’Erba, Lanini ed Alberti titolari.

LUMEZZANE NOVARA, LE QUOTE

Le quote di Bwin indicate per l’esito finale della diretta Lumezzane Novara: secondo le valutazioni eseguite dai bookamakers possiamo dire che i rossoblù appaiono leggermente favoriti sulla carta ed il loro trionfo è fissato a 2.50. Il pareggio quest’oggi è pagato a 2.90 mentre l’eventuale successo degli ospiti è infine quotato a 2.60 dall’agenzia di scommesse sportive.