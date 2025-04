DIRETTA LUMEZZANE NOVARA, MATCH INTERESSANTE

Il sogno playoff per qualcuno è lontanissimo, per altri è più vicino del previsto. La diretta Lumezzane Novara, in programma venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20:30, vede infatti due formazioni in situazioni differenti. Il Lumezzane è ormai praticamente spacciata per un posto tra chi sogno la promozione, anche perché ormai non vince da undici partite consecutive dato che l’ultimo successo è quello in casa dell’Atalanta U23 col risultato di 1-0.

Il Novara invece è attualmente in zona playoff essendo decima in classifica con 48 punti contro i 40 del Lumezzane. I piemontesi ne hanno vinte due delle ultime tre ovvero il 2-1 contro il Padova e l’1-0 con l’Arzignano.

DOVE VEDERE DIRETTA LUMEZZANE NOVARA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lumezzane Novara dovrete abbonarvi a Sky, pacchetto Calcio. Lo stesso discorso riguarda la diretta streaming che sarà visibile sull’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE NOVARA

Il Lumezzane si schiererà con il modulo 4-3-3 con Filigheddu in porta, difeso da Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano e Pagliari. A centrocampo spazio al trio Tenkorang, D’Agostino e Malotti col tridente composto da Ferro, Monachello e Iori.

Il Novara risponderà con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Minelli, protetto dal terzetto Khailoti, Bertoncini e Lorenzini. Agiranno da esterni Donadio e Agyemang con Di Munno, Ranieri e Basso a centrocampo e Da Graca-Ganz coppia offensiva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUMEZZANE NOVARA

La squadra favorita è il Lumezzane, data a 2.45 contro i 2.77 del Novara e il pareggio fissato a 2.80. Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.68.

