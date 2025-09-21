Diretta Lumezzane Ospitaletto streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA LUMEZZANE OSPITALETTO: PARTITA INCERTA!

È già delicata la diretta Lumezzane Ospitaletto, che si gioca alle ore 15:00 di domenica 21 settembre nel quadro della quinta giornata per il girone A di Serie C 2025-2026: un derby bresciano che mette in palio punti importantissimi per la salvezza, per quanto le somme finali siano ancora ben lontane da oggi.

Intanto bisogna dire che il Lumezzane e l’Ospitaletto sono ancora senza vittorie: i padroni di casa hanno incassato un totale di 11 gol di cui otto nelle prime due giornate, hanno sempre perso e dunque sarebbero in fondo alla classifica se non fosse per la forte penalizzazione della Triestina, che concede una chance.

Non fa troppo meglio l’Ospitaletto, che se non altro due punti li ha raccolti pareggiando contro Vicenza e Triestina: gli arancioni, tornati in Serie C dopo qualche anno, sono reduci dalla sconfitta interna contro la Pergolettese, che è stata deludente.

Ora ci attende una delicata diretta Lumezzane Ospitaletto, vedremo se una delle due riuscirà finalmente a festeggiare una vittoria ma nel frattempo valutiamo anche in che modo le due squadre potrebbero essere messe in campo dai due allenatori, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA LUMEZZANE OSPITALETTO IN STREAMING VIDEO TV

Saremo come sempre sui canali di Sky Sport per la diretta Lumezzane Ospitaletto, la cui diretta streaming video è invece disponibile sul portale Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE OSPITALETTO

Nella diretta Lumezzane Ospitaletto abbiamo un nuovo allenatore: Emanuele Troise fa il suo esordio sulla panchina dei padroni di casa e per adesso potrebbe confermare il 4-2-3-1 con Pogliano e De Marino centrali davanti a Drago, Diodato e Motta sulle corsie laterali basse e una zona mediana con Rocca e Paghera, insidiati però dalla candidatura di Moscati. Rolando il trequartista centrale, con Ghillani e Malotti in vantaggio sulle corsie laterali; a sinistra scalpitano Simoncelli e Iori, come prima punta occhio al veterano Alfredo Donnarumma che potrebbe essere un lusso, ancora oggi.

Andrea Quaresmini sarà senza Possenti, espulso venerdì scorso: spazio a Sina al fianco di Nessi, Sonzogni in porta e due terzini che saranno Regazzetti e Sinn, mentre a centrocampo uno tra Panatti e Gualandris potrebbe riposare per lasciare la maglia a Guarnieri. Da valutare questo così come i due laterali di centrocampo, nel 4-4-2 arancione: sulla carta Mondini e Messaggi, ma in ballottaggio ci sono Alessandro Orlandi e Nagrudnyi. Davanti invece ecco Gobbi e Bertoli che potrebbero sedersi entrambi: Pavanello e Torri vanno dunque verso i due posti nel reparto offensivo.

LUMEZZANE OSPITALETTO: QUOTE E PRONOSTICO

Addentriamoci adesso nelle quote per il pronostico sulla diretta Lumezzane Ospitaletto: leggiamo quelle della Snai, secondo cui curiosamente coincidono i valori posti sulle eventualità delle due vittorie, quindi sia il segno 1 che il segno 2 portano in dote una somma corrispondente a 2,55 volte la vostra giocata. L’ipotesi del pareggio, che è regolata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,10 volte quanto messo sul piatto.