DIRETTA LUMEZZANE PADOVA (RISULTATO 0-0), INIZIA LA RIPRESA

Prosegue la diretta del match valido per il campionato di serie C Girone A tra Lumezzane e Padova e si riparte nel secondo tempo dal risultato di 0 a 0. Sicuramente gara che ha visto più volte gli ospiti finora sfiorare il gol e ricordiamo che basta un pari al Padova per tornare ufficialmente in serie B e poter finalmente festeggiare.

DIRETTA/ Pro Patria Lumezzane (risultato finale 4-1): gara senza storie (Serie C, 18 aprile 2025)

Primo tempo comunque che ha visto meglio il Padova ma che non è riuscito finora a sbloccare la gara e resta un pizzico di ansia tra i tifosi. Inizia la ripresa senza cambi ma con il Padova subito pericoloso e la difesa dei padroni di casa costretta a spazzare con difficoltà. Intanto il Vicenza resta in dieci in quel di Trento e si complicano i loro piani per la vittoria (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA/ Padova Union Clodiense (risultato finale 2-1): tre punti ai padroni di casa (18 aprile 2025)

DIRETTA LUMEZZANE PADOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lumezzane Padova è visibile per tutti gli abbonati a Sky, così come per gli iscritti a Now. Basta dunque connettersi ad una delle applicazioni ufficiali, ovvero Sky Go e Now Tv, per usufruire della diretta streaming video su telefonini e tablet.

DIRETTA LUMEZZANE PADOVA (RISULTATO 0-0), POCHE EMOZIONI

Prosegue la diretta del match valido per il campionato di serie C tra Lumezzane e Padova e la sfida prosegue ancora con reti inviolate e ritmi ancora piuttosto blandi. Padova molto pericoloso con Fusi, azione prolungata e bell’uno-due, il tiro da pochi passi viene murato dalla difesa. Possesso palla continuo del club ospite.

Diretta/ Triestina Padova (risultato finale 0-1): gol decisivo targato Bortolussi (13 aprile 2025)

Forcing del Padova e continua il gioco degli ospiti che però vedono la Lumezzane in piena lotta per la salvezza, al minuto 37 il Padova mette in mezzo un cross insidioso ma i ritmi sono molto bassi. Al minuto 43 il Padova ci prova con Tenkotrang e il suo tiro termina di pochissimo fuori dalla porta. Il primo tempo ha visto finora davvero poche emozioni (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA LUMEZZANE PADOVA (RISULTATO 0-0), INIZIA LA SFIDA

Comincia la diretta della trentottesima giornata di serie C tra Lumezzane e Padova con gli ospiti che necessitano di fare risultato, almeno un pareggio, per avere la certezza della matematica promozione in serie B. Giochi fatti invece per la Lumezzane che vuole chiudere bene la stagione ma che è ufficialmente salva. Comincia intanto la partita!

Acquazzone rovente a Lumezzane e una sfida che sicuramente potrebbe essere condizionata da questo aspetto. Gli ospiti provano a fare la gara mentre la Lumezzane appare subito in difficoltà, in questa fase iniziale del gioco. Subito infortunio nei padroni di casa, dentro Dalmazzi e fuori Pisano. Gioco molto falloso mentre intanto il Vicenza perde e ora il Padova sarebbe in B a priori (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA LUMEZZANE PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo in mano i numeri per la diretta di Lumezzane Padova, ultima gara dlela stagione regolare per queste due squadre che in questa rubrica cercheremo di sviscerare da un punto di vista statistico per cercare di capire chi potrebbe avere la meglio questo pomeriggio, e ovviamente anche per evidenziare i trend delle due formazioni. Partiamo dal Lumezzane, squadra che punta molto sulla sua difesa e infatti ha un blocco basso a 24 metri dalla porta in media. Questo assetto poi viene usato per costruire dal basso come mostra il dato sui 350 passaggi di media portati a casa dal Lumezzane.

Il Padova invece èla seconda miglior difesa di questo campionato con 0,7 reti subite, il che ci porta a pensare che anche oggi potrebbero dare una prova di forza sotto questo punto di vista. Però nelle ultime tre partite c’è stato un calo dello 0,2 di reti segnate. Sintomo di una squadra che sa già della sua posizione in classifica e che quindi può tirare i remi in barca. I principali bookmakers mettono questo match con un leggero vantaggio verso gli ospiti al 32%, ma andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lumezzane Padova, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

I ROSSOBLU SONO GIA’ SALVI

Si gioca venerdì 25 aprile 2025 dalle ore 16:30 la diretta Lumezzane Padova. Presso lo Stadio Tullio Saleri i biancoscudati vanno a caccia della promozione diretta in Serie B nell’ultima giornata del torneo, se parliamo del girone A. I patavini sono infatti primi in Serie C grazie agli ottantacinque punti conquistati dall’inizio dell’annata calcistica, dimostrandosi capaci di scavalcare pure il Vicenza di Vecchi, che insegue ormai a distanza di due lunghezze. I veneti arrivano inoltre dall’ennesimo successo maturato nel derby regionale contro l’Union Clodiense.

Tornando invece sulla situazione dei padroni di casa, il discorso qui è ben diverso. I lombardi sono infatti in quattordicesima posizione per merito dei quarantuno punti totalizzati nel corso di questa stagione che si sta per concludere ed hanno così ottenuto la salvezza senza nemmeno dover rischiare di dover disputare i playout al fine di garantirsi la permanenza in questa competizione. La sconfitta esterna contro la Pro Patria dell’ultimo weekend è stata indolore, visto che i rossoblu non possono più essere raggiunti dalla Pro Vercelli.

LUMEZZANE PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Padova non possono escludere alcune modifiche specialmente per quanto riguarda il 4-3-3 con Carnelos portiere, in difesa Pisano, Dalmazzi, Pittino, Pagliari, un terzetto a metà campo Moscati, Taugourdeau, Tenkorang e davanti Iori, Corti e Malotti adottato dal tecnico Paci nello scorso turno, vista la sconfitta ottenuta. Il modulo 3-4-2-1 con Fortin in porta, Belli, Delli Carri, Perrotta a comporret la difesa, Capelli, Fusi, Crisetig, Villa i 4 del centrocampo, sulla trequarti Buonaiuto, Varas e in attacco Bortolussi dovrebbe essere invece riconfermato in toto da mister Andreoletti per puntare così alla promozione diretta.