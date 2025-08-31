Diretta Lumezzane Pergolettese streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di Serie C.

DIRETTA LUMEZZANE PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo adesso al tanto atteso momento della diretta di Lumezzane Peroglettese, non però ancora da commentare insieme ma bensì per vedere i precedenti tra le due squadre e capire tramite essi chi potrebbe avere il favore storico per questa partita che sta arrivando. Perciò vediamo subito innanzitutto quante sono le gare di cui disponiamo nel nostro archivio: ben quattro, cominciate a giocare due anni fa per la prima volta. Salta subito all’occhio come in queste due ultime stagioni le due squadre non abbiano mai pareggiato, infatti abbiamo due vittorie per la Lumezzane e altrettante per la Pergolettese.

Sempre partite molto tirate finite con un gol di scarto tra queste due e ci sono tutti i presupossti oggi per vedere un incontro simile. Il pareggio sembra nell’aria ma aspettiamo di vedere cosa decreterà il campo nei prossimi minuti, per saperlo vi invitiamo a rimanere su questa pagina e aggiornarla, stiamo per cominciare la diretta di Lumezzane Pergolettese, il fischio di inizio è vicinissimo. (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LUMEZZANE PERGOLETTESE

Saremo su Sky Sport 253 per la diretta Lumezzane Pergolettese; dunque appuntamento riservato agli abbonati, anche per quanto riguarda la diretta streaming video su Now Tv.

LUMEZZANE PERGOLETTESE: PER IL RISCATTO IMMEDIATO!

Serve riscatto nella diretta Lumezzane Pergolettese, alle ore 15:30 di domenica 31 agosto questa partita si gioca per la seconda giornata nel girone A di Serie C 2025-2026 ed entrambe le squadre hanno iniziato il loro campionato con una sconfitta, pesantissima tra l’altro quella della formazione che oggi è in casa.

Il Lumezzane aveva un compito ostico contro il Vicenza, che l’anno scorso ha conteso la promozione diretta al Padova fino all’ultimo: anche così, il ko del Menti per 0-5 è pesantissimo nelle proporzioni ed è fin troppo evidente come adesso questa formazione abbia bisogno di fornire delle risposte più che convincenti.

Così anche la Pergolettese, che partiva per i playoff ma ha dovuto salvarsi all’ultimo, i cremaschi hanno perso in casa contro il Renate e hanno immediatamente imparato che anche in questa stagione il compito potrà essere arduo.

A noi non resta che scoprire nel dettaglio quello che succederà nella diretta Lumezzane Pergolettese, prima che la partita prenda il via facciamo come di consueto la nostra rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE PERGOLETTESE

Sarà un 4-2-3-1 quello di Massimo Paci nella diretta Lumezzane Pergolettese: Maissa Ndiaye e De Marino sono i due centrali difensivi a protezione di Bonardi, Diodato a destra e Pagliari a sinistra i due terzini, in mezzo al campo Rihai può essere un’opzione per sostituire uno tra Scanzi e Paghera (più il primo che il secondo) mentre sulla trequarti abbiamo Ferro che insidia Malotti, Rolando e Iori che comunque restano favoriti, presumibilmente al pari di Caccavo che tra l’altro è l’unica prima punta di ruolo attualmente disponibile nella rosa.

Giacomo Curioni prepara la trasferta di oggi con un 4-3-3 nel quale Cordaro fa il portiere, Aidoo e Capoferri sono i laterali bassi con Bane e il veterano Lambrughi al centro della difesa, poi un centrocampo nel quale Jaouhari è in ballottaggio con Careccia confermando invece sia Tremolada che Dore, infine ovviamente abbiamo il tridente offensivo con Anelli, Pessolani e Sean Parker tutti precettati in luogo di Tomaselli, Corti e Ferrandino, tecnicamente ancora in vantaggio ma messi in discussione, per così dire, dopo la sconfitta casalinga della scorsa domenica.