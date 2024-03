Diretta/ Lumezzane Pro Patria streaming video tv: derby lombardo (Serie C, oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA LUMEZZANE PRO PATRIA: DERBY LOMBARDO

Lumezzane Pro Patria, in diretta sabato 9 marzo 2024 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C. Il ritorno alla vittoria, dopo quattro turni, ha dato nuova linfa alla Pro Patria. Dopo la vittoria per 2-1 nel turno infrasettimanale contro la Pro Vercelli, la squadra si prepara per affrontare il Lumezzane per cercare di dare continuità al suo cammino in campionato.

La Pro Patria, con i suoi 39 punti, aspira alla zona pla yoff, occupando attualmente la posizione insieme a Giana Erminio, Pro Vercelli e Virtus Verona. Dall’altra parte, il Lumezzane, con 42 punti, si trova già al settimo posto. Nonostante ciò, la squadra di Arnaldo Franzini ha subito due sconfitte nelle ultime tre partite, raccogliendo solo un punto contro l’Arzignano Valchiampo. Nell’incontro di andata, disputato al Carlo Speroni, il Lumezzane si impose per 2-0, grazie a una doppietta di Spini.

LUMEZZANE PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lumezzane Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Pro Patria e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Arnaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Filigheddu, Pisano, Dalmazzi, Pogliano, Parodi, Calì, Pesce, Malotti, Spini, Gerbi, Cannavò. Risponderà la Pro Patria allenata da Riccardo Colombo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mangano, Minelli, Moretti, Saporetti, Somma, Ferri, Nicco, Ndrecka, Curatolo, Pitou, Castelli.

LUMEZZANE PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Pro Patria ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Lumezzane con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











