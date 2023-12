DIRETTA/ Lumezzane Pro Sesto video streaming tv: sei precedenti del derby (Serie C, 8 dicembre 2023)

DIRETTA LUMEZZANE PRO SESTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lumezzane Pro Sesto evidenzia due squadre che si sono incontrate in gare ufficiali in ben sei partite. L’ago della bilancia pende dalle parti dei padroni di casa che hanno tenuto tre vittorie su 6 sfide, quindi il 50%. Le restanti tre gare hanno evidenziato un pareggio e due successi per gli ospiti. Pro Sesto che avrà una grande chances di ottenere un successo quest’oggi per pareggiare le vittorie della formazione di casa. Tra le gare da segnalare c’è sicuramente quella giocata l’1 maggio 2006.

Successo del Pro Sesto con il risultato di 3-1. L’ultima sfida giocata è quella del 19 aprile 2009 terminata con il successo del Lumezzane con il risultato di 2-0, si trattava della 30esima giornata di campionato di lega Pro. Le due squadre tornano a riaffrontarsi a distanza di 14 anni dall’ultima volta. (Marco Genduso)

LUMEZZANE PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lumezzane Pro Sesto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Pro Sesto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Lumezzane Pro Sesto, in diretta venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Il pareggio contro il Padova secondo in classifica ha confermato la solidità trovata nelle ultime settimane dalla formazione bresciana, il Lumezzane resta due lunghezze avanti rispetto al quintultimo posto in classifica ma soprattutto ha cambiato marcia nell’ultimo periodo, mettendo in fila cinque risultati utili consecutivi in campionato.

Dall’altra parte la Pro Sesto è reduce da due sconfitte consecutive che hanno spezzato un momento che era stato abbastanza positivo per la formazione biancazzurra. L’ultimo ko interno subito contro il Legnago Salus ha lasciato la Pro Sesto al quartultimo posto in classifica nel girone A, senza riuscire ancora a veleggiare verso posizioni di classifica più tranquille, pagando anche quello che era stato un pessimo inizio di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Andaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Filigheddu, Pisano, Taugourdeau, Moscati, Calì, Gerbi, Parodi, Spini, Dalmazzi, Regazzetti, Cannavó. Risponderà la Pro Sesto allenata da Francesco Parravicini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Botti; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Petrungaro, Gattoni, Ferro, Maurizii; Sala, Florio, Bruschi.

LUMEZZANE PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Lumezzane con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











