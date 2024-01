Diretta/ Lumezzane Pro Vercelli streaming video e tv. Ai Bianchi serve continuità (Serie C, 8 gennaio 2024)

Lumezzane Pro Vercelli, in diretta domenica 8 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Il Lumezzane occupa la nona posizione in classifica con 25 punti. Negli ultimi 5 incontri, i Rosso-blu hanno ottenuto 2 pareggi, 1 sconfitta e 2 vittorie, mostrando un buon momento di forma, dopo aver chiuso il 2023 con una vittoria contro l’Albinoleffe. La squadra guidata da Arnaldo Franzini si prepara per la sfida contro la Pro Vercelli con l’obiettivo di assicurarsi una vittoria nel prossimo turno e cercare di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

La Pro Vercelli, attualmente al quarto posto in classifica, dimostra una determinazione costante e un desiderio di sorprendere in questa stagione. Con quest’atteggiamento positivo, i Bianchi affronteranno la partita allo stadio Tullio Saleri con l’intenzione di portare a casa i tre punti. Negli ultimi 5 incontri, la squadra di Andrea Dossena ha conseguito 3 vittorie, 1 pareggio (nell’ultimo match con la Virtus Verona) e 1 sconfitta, un rendimento solido che la rende favorita per il match contro il Lumezzane. Vale la pena tenere d’occhio la coppia Maggio – Mustacchio, entrambi autori di 7 gol in campionato e pronti a contribuire ulteriormente al loro bottino.

LUMEZZANE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lumezzane Pro Vercelli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Pro Vercelli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Arnaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Ilari, Pesce, Calì; Capelli, Gerbi, Spini. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Valentini; Iezzi, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Haoudi; Mustacchio, Comi, Maggio

LUMEZZANE PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l'eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











