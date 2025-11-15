Diretta Lumezzane Pro Vercelli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.
DIRETTA LUMEZZANE PRO VERCELLI: BUON MOMENTO PIEMONTESE
Sarà molto interessante la diretta Lumezzane Pro Vercelli, partita che si gioca alle ore 17:30 di sabato 15 novembre per la 14^ giornata nel girone A di Serie C 2025-2026: si affrontano due squadre con una classifica ben diversa, e i lombardi che in questo momento sono afflitti da una sorta di pareggite.
Le ultime quattro gare del Lumezzane sono terminate in parità; la squadra è scivolata al terzultimo posto anche a causa di una serie negativa visto che la vittoria manca addirittura dal 25 settembre, si tratta di andare a caccia di punti pesanti per salvarsi ma la partita di oggi sarà tutt’altro che semplice.
La Pro Vercelli infatti viaggia bene: vero che lo fa soprattutto in casa (due vittorie consecutive, contro Pergolettese e Triestina) ma intanto si trova in zona playoff e quindi in qualche modo sta provando a invertire la tendenza delle ultime stagioni, in trasferta però come detto si fa peggio con ultima vittoria datata 21 settembre.
Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà l’esito della diretta Lumezzane Pro Vercelli, certamente i punti servono maggiormente ai padroni di casa e allora anche da questo capiamo come le due squadre possano essere schierate sul terreno di gioco, andando a leggere insieme le probabili formazioni.
LUMEZZANE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA
Potrete seguire la diretta Lumezzane Pro Vercelli sui canali tv di Sky Sport, mentre la diretta streaming video del match sarà come sempre affidata a Now.
PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE PRO VERCELLI
Ecco allora le scelte nella diretta Lumezzane Pro Vercelli, con i padroni di casa che Emanuele Troise schiera con un 4-2-3-1 nel quale Maissa Ndiaye e Gallea Beidi proteggono il portiere Drago, poi Diodato terzino destro e Pagliari che dovrebbe tornare a giocare a sinistra. In mezzo al campo si candida Paghera che può fare coppia con uno tra Rocca e Moscati; davanti ecco Ghillani e Iori sulle corsie, in mezzo Rolando o Malotti che potrebbe tornare a operare in un ruolo a lui più consono, con la prima punta che uscirà dal ballottaggio tra Caccavo, favorito anche perché in gol sabato scorso (dalla panchina) e Ferro.
Michele Santoni deve fare i conti con la squalifica di Iotti: per sostituirlo in mezzo al campo avremo presumibilmente Rutigliano che completerà la linea con El Bouchataoui e Burruano, mentre in difesa Clemente e Coccolo giocano centrali e Pino e Carosso sono i due terzini, in porta va come sempre Livieri. Passando invece al reparto avanzato, i piemontesi giocano con il tridente: Jean-Guy Akpa Akpro può riprendere da Mallahi la maglia sulla destra, a sinistra dovrebbe giocare senza discussioni Asane Sow e anche Giuseppe Coppola è favorito, nei confronti di Daouda Fofana, come prima punta.
QUOTE E PRONOSTICO LUMEZZANE PRO VERCELLI
Le quote sulla diretta Lumezzane Pro Vercelli ci dicono di un equilibrio di fondo, spezzato comunque dal lieve vantaggio per gli ospiti visto che il segno 2 secondo la Snai vale 2,40 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 1 per il successo dei padroni di casa vi garantirebbe una vincita equivalente a 2,75 volte la vostra giocata; con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,00 volte la posta in palio.